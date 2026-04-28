Donald Trump revela que Irán le solicitó reabrir el estrecho de Ormuz por estar en un "estado de colapso"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 28 de abril, que la República Islámica de Irán le ha solicitado reabrir el estrecho de Ormuz " lo antes posible ".

Como se recuerda, el último 21 de abril, el mandatario norteamericano, Donald Trump, prorrogó el alto fuego contra el país persa por solicitud de las principales autoridades de Pakistán, ampliando también el bloqueo a los puertos del estrecho de Ormuz, situación que Teherán consideró un "incumplimiento a los acuerdos y compromisos acordados".

Irán estaría en estado de colapso

De acuerdo con lo señalado por el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social, Irán estaría por entrar a un "estado de colapso", para lo cual habrían recurrido a Washington para dar pase al espacio por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

"Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", expresó el jefe de la Casa Blanca.

Mensaje de Donald Trump.

Lo afirmado por Trump se da en un contexto donde el último sábado 25 de abril fue víctima de un intento de atentado a cargo de Cole Allen, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Tras superar el episodio, desde ayer reciben a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, en un histórico encuentro previo a los 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

Rusia respalda intereses iraníes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este lunes 27 de abril en San Petersburgo al canciller de Irán, Abbas Araghchi, en medio de las negociaciones paralizadas que sostiene con Estados Unidos para intentar ponerle fin a la guerra que también involucra a Israel, la cual empezó el pasado 28 de febrero.

Durante la reunión de alto nivel sostenida por Putin y Araghchi, el mandatario ruso expresó tu total respaldo hacia los intereses de Irán, así como de otros países de la región para lograr la paz Oriente Medio lo antes posible.

"De nuestra parte, vamos a hacer todo lo que responda a sus intereses, lo que responda a los intereses de todos los pueblos de la región, para que esta paz se logre cuanto antes", afirmó.

Por su parte, Abbas Araghchi agradeció al titular del Kremlin por su respaldo en el contexto del conflicto armado que sostiene desde hace dos meses con la coalición israelí-estadounidense. "Les agradecemos sus posiciones firmes y decididas en apoyo de la República Islámica de Irán", expresó en funcionario iraní.

Finalmente, aseveró que en Teherán consideran las relaciones entre ambas naciones como "una asociación estratégica al más alto nivel", añadiendo que se seguirán consolidando "a pesar de todo lo que esté sucediendo".