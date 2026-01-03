RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Donald Trump asegura que EE. UU. explotará y venderá el petróleo de Venezuela: "Vamos a ganar dinero para el país"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las petroleras más grandes de su país invertirán millones de dólares en las reservas venezolanas y así generar recursos para los llaneros.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

Estados Unidos lanzó un ataque militar, preciso e intempestivo, sobre la madrugada de este sábado 3 de enero en puntos estratégicos de Caracas en Venezuela. El objetivo fue uno solo, la captura de Nicolás Maduro para así ponerle fin al régimen chavista el cual tenía casi tres décadas en el poder.

Donald Trump asegura que EE.UU venderá y explotará el petróleo de Venezuela

Tras algunas horas, el presidente de dicho país, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer varios detalles del operativo llevado a cabo. En primer lugar, el líder mundial dejó en claro que su administración tendrá el control total de la nación llanera mientras se organiza una transición ordenada y adecuada.

Luego de ello, indicó que los Estados Unidos se harán cargo de explotar y vender el petróleo de Venezuela asegurando que este país no ha estado bombeando este recurso como se debe teniendo en cuenta las inmensas reservas naturales que posee.

"Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante un largo periodo de tiempo. Estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber sucedido", expresó.

Seguidamente, reveló que las grandes empresas petroleras norteamericanas invertirán millones de dólares para impulsar el negocio en Venezuela y comenzar a ganar importantes cantidades de dinero el cual será destinado al pueblo venezolano.

"Vamos a tener nuestras grandes compañías petroleras de los Estados Unidos, van a gastas miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura mal, rota, la infraestructura petrolera y empezar a ganar dinero para el país", añadió.

Tendrán el control de Venezuela

Como se indicó líneas más arriba, el líder norteamericano señaló que tendrán el control político en territorio venezolano mientras se lleva a cabo una transición segura y el poder pueda ser devuelto al pueblo llanero.

"Vamos a gestionar el país, queremos una transición segura y adecuada, no queremos vernos arrastrados una situación donde alguien llega y volvamos a ver un gobierno como el que hemos visto los últimos años, así que nosotros vamos a administrar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y adecuada, debe ser así porque de eso se trata", contó.

En resumen, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reconoció que su país explotará y venderá el petróleo venezolano para así generar dinero y este pueda ser entregado en toda Venezuela.

