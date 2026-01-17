Comisión Europea responde a Donald Trump por nuevos aranceles: "Solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de nuevos aranceles a ocho países hasta que "logre la compra de Groenlandia", desde la Comisión Europea (CE) salieron a responder a la Casa Blanca, rechazando la medida anunciada este sábado 17 de enero.

A través de su cuenta de "X" (Twitter), Úrsula von der Leyen, presidenta de la CE, salió en defensa de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que deberán pagar - en primera instancia - un arancel del 10 % a todas las mercancías que envíen a EE. UU., desde el 1 de febrero próximo.

Mensaje a Washington: "Europa permanecerá unida"

Como se recuerda, Washington acusó a Dinamarca, la Unión Europea y otras naciones de no cobrarles aranceles u otro tipo de remuneración "durante muchos años". En esa línea, sostuvo que Copenhague "lo retribuya"; además, aseveró que tanto China y Rusia buscan a posesionarse de Groenlandia y que Dinamarca no podría hacer algo al respecto.

Por su parte, mencionó que dichas ocupaciones en territorio ártico podría poner en peligro la seguridad nacional de su país, para lo cual busca adherir la isla a su administración. Añadió, además, que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años y aseguró que los sistemas de armas modernos y los proyectos de defensa antimisiles, incluida la "Cúpula Dorada", hacen que el control del territorio sea "especialmente importante".

Frente a estos mensajes desde Norteamérica, von der Leyen indicó que la "integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional". Asimismo, reafirmó que el "ejercicio danés pre-coordinado, realizado con aliados, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa una amenaza para nadie".

"La UE se encuentra en plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. El diálogo sigue siendo esencial, y estamos comprometidos a construir sobre el proceso iniciado ya la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos. Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y arriesgarían una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", expresó.

Respaldo europeo a Groenlandia

Apenas unas horas antes de que Donald Trump anunciara los nuevos aranceles, miles de personas en Groenlandia y Dinamarca salieron a las calles para protestar contra su plan de anexión. Según encuestas locales, el 85 % de los habitantes de la isla rechazan la posibilidad de terminar bajo el control de Washington.

Cabe señalar que, los aranceles entrarán en vigencia en dos etapas, la primera será desde el 1 de febrero, con un 10 % a todas las mercancías que envíen los ocho países a Estados Unidos, y la segunda, un 25 %, desde el 1 de junio del 2026.

La líder de los Demócratas daneses, Inger Stoejberg, declaró a la emisora nacional DR, que Dinamarca no debe ceder ante los "métodos intimidatorios" provenientes desde Estados Unidos. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que está "coordinando una respuesta conjunta".

Quien fue más enfático en la defensa de los intereses europeos fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al afirmar que su país mantiene su compromiso con la "soberanía y la independencia de las naciones"; asimismo, expresó su apoyo a Groenlandia y Dinamarca.

Desde la Comunidad Europea respaldan por completo a Dinamarca y Groenlandia ante los intentos de Estados Unidos de anexarse la isla y a la nueva política arancelaria impuesta por Donald Trump.