Donald Trump pide a otros países enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a que varios países podrían enviar sus fuerzas navales junto a Estados Unidos con el fin de cooperar en mantener el abierto el estrecho de Ormuz, ante el "intento de Irán" por mantenerlo bloqueado.

Además, indicó que si bien su país ha destruido gran parte de la fuerza militar de Irán, Teherán aún puede contratacar con drones o misiles.

Trump pide ayuda para mantener abierto el estrecho de Ormuz

A través de su cuenta en la red, el mandatario estadounidense hizo un llamado para que países se unan a los intereses de Washington por mantener liberado el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

En medio de la guerra en Medio Oriente, tal estrecho se ha visto en disputa por su control. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometió seguir bloqueándolo "para hacer presión al enemigo", según indicó en su primer mensaje público.

En ese sentido, Trump aseguró que "muchos países" tomarían la decisión de enviar buques de guerra ante el intento de mantener cerrado su paso.

Según el presidente republicano, los países "especialmente afectados" por las decisiones de Irán enviarán sus fuerzas navales para "mantener el estrecho abierto y seguro"

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada", escribió en su publicación.

Mensaje de Donald Trump por Truth Social

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, los ataques de Irán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel generaron la paralización del tráfico marítimo en el estrecho y, por consecuencia, de forma mundial. Tal inmovilización amenazó con desatar una crisis energética.

Trump asegura que Irán "está derrotada" pero aún es una amenaza

Según el presidente norteamericano, Estados Unidos ya han destruido "el 100%" de la fuerza militar iraní, mas estos continuarían significando una amenaza.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén", indicó.

Donald Trump continúa la ofensiva militar en contra de Irán. Así, solicitó a otros países enviar sus fuerzas navales mantener abierto el estrecho de Ormuz.