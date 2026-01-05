EEUU anuncia que Marco Rubio liderará la nueva administración de Venezuela

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras anunciar que el gobierno de Estados Unidos "tomará el control" de Venezuela temporalmente, Donald Trump dio a conocer el grupo de funcionarios que estarán a cargo de coordinar la transición del país, ahora sin Nicolás Maduro.

Trump pidió a Rubio liderar transición

En entrevista con NBC News, el jefe de la Casa Blanca señaló este lunes que designó al secretario general de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete, Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance como miembros del equipo.

Horas después, en diálogo con la prensa internacional, Miller confirmó que el principal líder y responsable de tomar decisiones sobre Venezuela será Marco Rubio.

"(Trump) le ha pedido al secretario Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional, ser el líder de este proceso, bajo la estrecha guía y dirección del presidente", declaró en un primer momento.

COLLINS: Stephen, you're part of the group the president has said is running Venezuela. What exactly are your day to day responsibilities?



STEPHEN MILLER: .... heh heh heh. The president has asked Secretary Rubio to be the lead.



COLLINS: But what are you specifically doing?... pic.twitter.com/6atA9G3hE8 — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2026

El también asesor de seguridad nacional de Washington aclaró que hay "más elementos involucrados", refiriéndose a otro tipo de políticas como "la energética, la de tesorería, la financiera y la militar".

"Es un equipo grande y un grupo de personas involucradas. Todos están trabajando muy bien y en estrecha colaboración", agregó Miller.

Asimismo, Stephen Miller evitó dar detalles sobre sus funciones específicas diarias dentro de este nuevo equipo de trabajo, limitándose a resaltar el buen trabajo en equipo y el liderazgo del presidente Trump. "No quiero hablar demasiado de mí", indicó.

Trump descartó convocatoria de elecciones en Venezuela

Tras la caída de Nicolás Maduro y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Donald Trump afirmó que su gobierno no convocará elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días, marcando como prioridad "la salud del país".

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar. Va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país", declaró Trump.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca proyecta un proceso de transición en Venezuela a largo plazo, donde Estados Unidos pueda respaldar financieramente a empresas petroleras interesadas en recuperar el sistema energético venezolano.

Según la estimación que dio a conocer durante la misma entrevista, este proceso podría completarse en un plazo menor a 18 meses.

En otro momento, Donald Trump reiteró que el país estadounidense no está en guerra con Venezuela, así como lo argumentó hoy ante la ONU el embajador de EE.UU. Mike Waltz, quien justificó el ataque militar del pasado sábado 3 de enero.