Donald Trump sanciona a la Corte Penal Internacional tras el Nobel de la Paz otorgado a 'Navi' Pillay

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La decisión del Comité del Nobel de la Paz de otorgar el galardón de 2026 a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay ha incomodado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta tal punto de sancionar a la Corte Penal Internacional.

"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", anunciaron a través de un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La nota señaló que "el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos".

La palabra del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. advirtió un mensaje publicado en sus redes sociales. "Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra", expresó.

Además, Rubio rechazó "el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional" y aseguró que "Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".

De igual manera, pese a las sanciones, defendió que confiaba en "una solución diplomática" y mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados.

"Nuestro mensaje es claro. Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI", manifestó Marco Rubio.

Donald Trump y la critica compartida al Nobel de la Paz

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a sus redes sociales oficiales para compartir una publicació en la que critica la decisión del Comité del Nobel de la Paz de otorgarle la distinción a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay.

Post republicado por Donald Trump en su cuenta de Truth Social

Si bien el inquilino de la Casa Blanca ha tenido un pronunciamiento directo sobre ello, en su cuenta oficial de Truth Social ha republicado un mensaje del usuario Schoenlaw quien advierte que el "Comité Nobel ha quedado irremediablemente desacreditado y ha degradado el otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz".

En síntesis, la decisión del Comité del Nobel de la Paz de otorgar el galardón de 2026 a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay ha incomodado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el punto de decidir sancionar a la Corte Penal Internacional, donde la jurista trabajó.