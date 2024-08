Dos millones y medio de venezolanos podría migrar ante tercer mandato de Nicolás Maduro

En entrevista con Exitosa, el vocero principal del Comando Con Venezuela, Darwin Izaguirre, informó que el número de venezolanos que abandonaría su país ante un tercer mandato de Nicolás Maduro oscila entre 1.5 y 2.5 millones.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el representante advirtió que podría darse un aparente segundo éxodo masivo hacia otros países del continente, situación que generaría mayor desestabilización de la región.

La situación en Venezuela desatada por la supuesta victoria de Nicolás Maduro tiene implicaciones regionales significativas. Izaguirre señaló que si se logra revertir el resultado oficialista y se restituye la democracia, millones de venezolanos en el extranjero conseguirían lograr su deseo de regresar a su país natal.

La campaña "Volver a Casa", impulsada por la oposición, busca unir a las familias venezolanas y reconstruir el país. En ese sentido, el vocero del Comando Con Venezuela señaló que la separación familiar ha sido una de las mayores crisis sociales derivadas del régimen chavista y que muchos venezolanos esperan regresar a Venezuela si se logra un cambio de gobierno.

Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, viene realizando una gran marcha en contra de Nicolás Maduro luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara como ganador del nuevo período presidencial.

Desde la capital venezolana, cientos de personas se encuentran uniendo fuerzas para gritar consignas de libertad y mostrar su descontento con el régimen chavista. Por su parte, la exdiputada emplea un vehículo con banderas alusivas a Edmundo González para liderar la caravana.

Las imágenes de la marcha muestran como incluso los motociclistas se han unido a la manifestación en la que también se encuentran participando los antichavistas Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila.

"Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica", expresó Machado.