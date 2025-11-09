Ecuador: Al menos cinco muertos y 33 heridos durante reorganización en penal limítrofe con Perú

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho de violencia ocurrió en Ecuador, tras registrarse cinco muertos y 33 heridos durante una reorganización de reos en el penal El Oro N.º 1, ubicado en Machala, a uno 70 kilómetros de la frontera norte con Perú. Las autoridades ecuatorianas informaron que esto ocurrió en la madrugada del domingo 9 de noviembre.

Presos se enfrentaron a efectivos

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), estas cifras se dieron tras un enfrentamiento entre los reclusos y las fuerzas del orden al promediar las 3.00 am. Los presos contaban con arma de fuego y no se precisó si todos los fallecidos eran internos.

Tantos los reclusos como los efectivos que resultaron heridos, fueron atendidos por personal de salud del establecimiento penitenciario. Empero, no se han ofrecido actualización sobre el estado de los agraviados hasta el momento, causando incertidumbre en la ciudadanía del país vecino.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025

En un primer momento el SNAI comunicó la muerte de cuatro personas, pero con el correr de las horas se dio a conocer de una quinta víctima. El hecho ocurrió en una reorganización de reos en este penal de máxima seguridad.

Producto del intercambio de fuego, varios vecinos se despertaron y lograron captar en cámara lo que ocurría en esta cárcel. en las grabaciones se escucha un tiroteo y gritos que provenían del establecimiento penitenciario, además de el momento en que refuerzos policiales ingresan para tomar el control de la situación.

Al menos cuatro presos murieron en un amotinamiento registrado en la cárcel de la ciudad de #Machala, en la provincia costera de El Oro, en la zona sur de #Ecuador, informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores.



El... pic.twitter.com/rtPB1WsBCk — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 9, 2025

Casos similares recientes en cárceles de Ecuador

El clima violento en las cárceles del país sudamericano no es un caso aislado y en el presente mes ya se han registrado varias muertes de internos. El 1 de noviembre el SNAI confirmó que 12 personas fueron encontradas sin vida dentro de tres prisiones a lo largo y ancho de su territorio.

Seis individuos fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil. Otros cuatro internos en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte de la nación. Cabe precisar que en el primer recinto se dieron por causas naturales.

