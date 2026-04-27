El papa León XIV recibió a la primera arzobispa de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, y rezaron juntos

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En casi cinco siglos se ha suscitado un encuentro histórico. La primer reunión entre un papa y la primera mujer que se pone al frente de la primera Iglesia anglicana. Este hecho ha sucedido en el Vaticano, donde León XIV ha recibido a Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury y máxima autoridad de esta rama del cristianismo.

Un encuentro histórico entre León XIV y Sarah Mullally

El papa León XIV y Sarah Mullally recibió, este lunes 27 de abril, en el Palacio Apostólico Vaticano, a Sarah Mullally, la primera mujer en ser nombrada al frente de la Iglesia anglicana.

Este encuentro es muy significativo porque combina un hito en la igualdad de género dentro del anglicanismo con el diálogo ecuménico entre católicos y anglicanos. Vale recordar que, Mullally fue confirmada como la 106° arzobispa de Canterbury en enero, pero inició su ministerio el pasado 25 de marzo.

Más allá de la palabra, esta reunión estuvo marcada por los gestos siendo el más elocuente el rezo conjunto de ambos líderes, una imagen de normalidad que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar entre otras razones por la distancia doctrinal en aspectos como la ordenación de mujeres sacerdotes.

Por su parte, el sumo pontífice reconoció que se han añadido "nuevos problemas" en su relación a "cuestiones históricamente divisivas". Pero aún así prometió continuar la tradición de los papas anteriores que buscaban tender puentes entre las Iglesias para unificarlas.

Luego de reunirse en la biblioteca de León XIV, ambos oraron juntos en la capilla de Urbano VIII dentro del palacio Apostólico para lo que, según el Vaticano, fue un momento de "oración". En tanto, la oficina de Mullally resaltó que el papa presidió, pero que ambos "dijeron la gracia juntos". El Vaticano se encargó de publicar fotos y video de la reunión y posterior rezo.

León XIV y la jefa de la Iglesia Anglicana Sarah Mullally en el Vaticano

Un llamado a superar las diferencias entre las iglesias

Cabre resaltar que, Mullally subrayó la necesidad de "vivir y predicar el Evangelio con renovada claridad" ante la violencia y divisiones sociales y llamó a construir "siempre puentes nunca muros".

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El Papa León XIV se reunió con la primera mujer al mando de la iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally. El Sumo Pontífice llamó a la unidad para promover la paz.



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Por su parte, León XIV llamó a los cristianos a ser "mensajeros de paz" y recordó que Jesús "siempre respondió a la violencia y la agresión en forma desarmada". Además, advirtió que "sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo".

Es así que, este lunes 27 de abril, en el Vaticano se ha llevado a cabo un encuentro histórico, donde el papa León XIV recibió a Sarah Mullally, primera mujer nombrada al frente de la Iglesia Anglicana. Allí oraron juntos y llamaron a superar las diferencias entre las iglesias.