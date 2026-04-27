Tragedia tras enfrentamiento por un pozo de agua: Reportan al menos 42 muertos y 10 heridos

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El enfrentamiento por un pozo de agua terminó en tragedia. Las autoridades reportaron que la disputa dejó al menos 42 muertos y 10 heridos, y que el incidente se encuentra bajo investigación para determinar responsabilidad penal.

Enfrentamiento por agua dejó varias víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, un enfrentamiento en la provincia de Wadi Fira, en el este de Chad, por un pozo de agua, inició entre dos familias y se intensificó hasta convertirse en un ciclo de ataques de represalia que se extendieron por una amplia zona, lo que motivó una intervención del ejército.

Lamentablemente, la disputa y la tensión por obtener el punto del recurso hídrico dejó al menos 42 personas fallecidas y 10 heridas, según el viceprimer ministro encargado de la Administración Territorial y la Descentralización, Limane Mahamat, en declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa y Publicidad de Chad ATPE.

"Lamentablemente, nos vemos obligados a anunciar 42 fallecidos y diez heridos, estos últimos evacuados al centro de la provincia (de Wadi Fira)", indicó el último domingo 26 de abril.

Investigan disputa que dejó al menos 10 heridos en Chad

Mahamat también precisó que los lesionados por el enfrentamiento fueron trasladados al centro de salud provincial y que ante la gravedad de los hechos, el gobierno de la República de Chad reaccionó con el despliegue inmediato de una comitiva de alto nivel.

El domingo, varios ministros, autoridades locales de alto rango y el propio jefe del Estado Mayor del Ejército fueron enviados a la zona del conflicto para intentar estabilizar la situación, según reportó BBC.

El viceprimer ministro también agregó que el incidente "ya está controlado" y se han puesto en marcha "un proceso de mediación habitual" en la aldea y han abierto un proceso judicial para determinar la responsabilidad penal.

Conflicto por el control del acceso al agua: Antecedentes

Los enfrentamientos intercomunitarios por los recursos son frecuentes en este país de África Central. El año pasado, los enfrentamientos entre agricultores y pastores en el suroeste de Chad dejaron 42 muertos y varias casas incendiadas.

Mahamat afirmó que el gobierno tomará "todas las medidas necesarias" para evitar la desestabilización de la zona fronteriza donde tuvieron lugar los enfrentamientos.

Las provincias orientales de Chad llevan varios meses acogiendo a refugiados que huyen de la guerra en Sudán y se enfrentan a una creciente presión sobre sus recursos y su seguridad. Cientos de miles de refugiados sudaneses han cruzado la frontera hacia Chad desde que comenzó el conflicto.

Es así como, de acuerdo a reportes de medios internacionales como BBC, el enfrentamiento por el acceso al agua en Chad dejó al menos 42 muertos y 10 heridos, así como la intervención del Ejército el último domingo 26 de abril.