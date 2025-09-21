Reino Unido se suma a reconocer formalmente el Estado de Palestina

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de su cuenta oficial de X, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer anunció que se reconoce formalmente el Estado de Palestina y pide una solución de dos Estados. Indicó, además, que este accionar responde a mantener viva la posibilidad de la paz.

Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina

Este domingo 21, el primer ministro de Estado del Reino Unido, Keir Starmer oficializó el reconocimiento del gobierno británico hacia el Estado de Palestina para favorecer a la solución del conflicto.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina", anunció en su plataforma.

En su comunicado indica que con las acciones del grupo terrorista Hamas, la postura del gobierno de Israel y la construcción de asentamientos de forma acelerada han llevado a un escalamiento del conflicto dejando una mínima esperanza.

Starmer manifestó públicamente su rechazo por parte del gobierno israelí al no permitir dejar entrar ayuda humanitaria. El primer ministro británico argumentó que desde el Reino Unido se ha incrementado la ayuda humanitaria y pide levantar las restricciones por parte del gobierno de Israel en la frontera con Gaza. "Paren con estas crueles tácticas y dejen que la ayuda aumente",aseveró.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer hizo un llamado a la liberación de rehenes capturados por Hamas

En el mismo video, hizo un enfático llamado a la liberación inmediata de los prisioneros secuestrados por la organización terrorista de Hamas tras la difusión de imágenes de los recluidos.

"Después de los brutales ataques del 7 de octubre, los prisioneros siguen detenidos por los terroristas de Hamas. Imágenes recientes mostraron el sufrimiento y decaimiento de los rehenes. Hamás incluso se niega a liberar todos los cuerpos de los fallecidos (...) Los prisioneros deben ser liberados de inmediato", indicó.

Asimismo, indica que el Reino Unido ya ha proscrito y sancionado a Hamas y que, de ninguna manera, esta oficialización hacia el Estado de Palestina es una "recompensa para Hamas" sino que buscaría que este grupo terrorista no tenga más futuro, ni poder en el gobierno, ni en la seguridad.