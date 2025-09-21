Netanyahu dirá "la verdad de Israel" ante la ONU por múltiples reconocimientos al estado de Palestina

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A Israel no le ha sentado nada bien los recientes reconocimientos del Reino Unido, Canadá y Australia al estado de Palestina. Por tal motivo, el primer ministro Benjamin Netanyahu, prometió que ofrecerá ante la ONU, "la verdad de Israel", por el cual condena estas acciones que están teniendo con su país vecino.

Un peligro para Tel Aviv

El jefe de Gobierno no está de acuerdo con la posición que han tenido múltiples países al reconocer la soberanía palestina. Desde su perspectiva, al reconocerlo ponen en peligro la existencia de su nación, que desde el ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, comenzó una ofensiva contra Hamas en Gaza.

"Presentaré la verdad en la ONU. Esta es la verdad de Israel, pero también es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz mediante la fuerza", manifestó.

יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: pic.twitter.com/YhrfEHjRhZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 21, 2025

Al comenzar su reunión semanal con su gabinete, el primer ministro indicó que dará este mensaje en la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU. Además, preciso que después de participar en dicha sesión, sostendrá una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Comunicado del Ministerio de Exteriores

Previo a la declaración de Netanyahu, el Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado en el cual rechaza los reconocimientos hechos por Reino Unido, Canadá y Australia este domingo 21 de setiembre. Asegura que no promueve la paz y genera más tensión en la región del Levante meridional de Asia Occidental.

"Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países. Esta medida va contra toda lógica de negociación y de búsqueda de un compromiso entre dos partes y alejará aún más la paz deseada", indica el texto.

In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state:



Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.

This... pic.twitter.com/KGhIUVPLFH — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 21, 2025

La 80° asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas se llevará a cabo del 21 al 26 de setiembre en New York. En dicha reunión, siete países han prometido reconocer la soberanía palestina. Esto ha obligado al jefe de gobierno israelí a presentar sus argumentos por los que considera que eso no es productivo para su país y el conflicto irresoluto.

Así, Benjamin Netanyahu ha prometido defender su posición de que no se reconozca a Palestina como un estado independiente. El primer ministro de Israel, considera que esta consideración será un peligro para su país y que no ayudará a acabar con la guerra.