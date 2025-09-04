Estados Unidos: Gobierno de Trump designó a dos bandas criminales de Ecuador como terroristas

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Como parte de su lucha contra las drogas, Estados Unidos tomó medidas contra grupos que ingresan drogas a su territorio. En la visita oficial del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio a Ecuador, anunció que dos bandas criminales serán consideradas como terrorista por el gobierno de Donald Trump.

¿Cuáles son las bandas designadas?

En declaración para la prensa, tras reunirse con el mandatario Daniel Noboa, el funcionario estadounidense nombró a 'Los Lobos' y 'Los Choneros' como las agrupaciones que pasaron a una 'lista negra'. Ambas son investigadas por meter de forma ilícita estupefacientes en el país norteamericano y otros actos delictivos.

"Les puedo decir que el día de hoy hemos designado como grupos terroristas a 'Los Lobos' y a 'Los Choneros', que eso trae una serie de opciones que EE.UU. puede llevar a cabo a través de nuestras leyes", manifestó Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., informó que se ha declarado a Los Lobos y a Los Choneros como grupos terroristas. Además, aseguró que "harán todo lo posible" para ayudar a Ecuador en su lucha contra el narcotráfico.



Estados Unidos destinará USD 13,5 millones para... pic.twitter.com/edHyfNWfvp — Visionarias (@visionariasec) September 4, 2025

Para combatir el narcotráfico y otros actos delictivos, el secretario de Estado anunció que la administración Trump destinará recursos económicos a Ecuador. En ese sentido, también aportará con equipo logístico que será de vital apoyo para el cumplimiento de estas tareas.

"Puedo anunciar que estamos destinado 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado. Estamos trabajando para proveer 6 millones para drones para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador a combatir. Eso es lo primero que podemos hacer juntos", precisó.

Actividades de las bandas designadas

'Los Lobos' en sus inicios, operó como una banda de sicarios y operaban junto a 'Los Choneros'. Sin embargo, cuando incursionaron en el mundo de la droga, se convirtieron en rivales. Entre otras de sus actividades, sirven de 'chalecos' del Cartel Jalisco Nueva Generación de México, para controlar las rutas del narcotráfico.

Por su parte, 'Los Choneros' surgió a finales de la década los noventa en la ciudad costera de Chone, provincia de Manabí. Se ha convertido en la más grande de Ecuador, llegando a tener conexiones con el Cartel mexicano de Sinaloa, y el Frente Oliver Sinisterra, en Colombia.

El presidente ecuatoriano Noboa, saludó la cooperación que se llegó con el país norteamericano para frenar el accionar delictivos de estas agrupaciones: "Con su apoyo (de Estados Unidos), seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país".

Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca.



Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. @SecRubio pic.twitter.com/DrupMWwMO5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 4, 2025

De esta forma, dos bandas criminales ecuatorianas han sido designadas como terroristas por Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump tomó esta iniciativa para combatir el narcotráfico en su territorio.