Encuentro doloroso: Hija busca a su madre biológica tras 20 años y recibe un rechazo en EE.UU.

Las historias de adopción suelen estar cargadas de emociones y giros inesperados. En Estados Unidos, una joven grabó con su celular el momento exacto en que encontró a su madre biológica, luego de dos décadas de búsqueda. Su esperanza era clara: quería conocer a la mujer que la había dado en adopción cuando apenas era una niña.

La grabación muestra cómo la joven se acercó a la mujer y le preguntó si se llamaba Rebecca Jameson. Ella, algo desconcertada, respondió que sí.

Luego, al confirmarle que había vivido en Wasco, Texas, hace 20 años, la joven no pudo contener su emoción: le dijo que era su hija, aquella que dejó en adopción. "Nunca esperé encontrarte por casualidad", expresó con lágrimas en los ojos.

El encuentro, sin embargo, no se desarrolló como ella lo había imaginado. La madre, visiblemente incómoda, le respondió que no deseaba tener ningún contacto con ella y le recordó que se trataba de una adopción cerrada.

Las imágenes difundidas en redes sociales revelan el impacto emocional que sufrió la joven. Lejos de recibir un abrazo o palabras de reconciliación, se encontró con un rechazo tajante. La mujer insistió en que había razones por las cuales la adopción se cerró y pidió que no volviera a buscarla.

La joven, sorprendida por la respuesta, trató de mantener la calma. "Lamento haber querido conocerte. Sé que no tienes ninguna obligación conmigo. Solo quería decirte que te perdono, y también me perdono a mí misma. Entiendo que soy una adulta y comprendo las circunstancias que probablemente te llevaron a tomar la decisión que tomaste. Te amo y, sinceramente, me emociona poder conocerte", expresó.

Pero la reacción no cambió. La madre enfatizó que no tenía interés en establecer un vínculo y pidió que nunca más la contactara.

Este caso ha generado debate en redes sociales y en foros especializados en temas de adopción. Las adopciones cerradas, comunes en Estados Unidos durante décadas, limitan el acceso a información de los padres biológicos y cierran cualquier posibilidad de contacto.

Sin embargo, con el auge de la tecnología y las redes sociales, cada vez más hijos adoptivos logran ubicar a sus familias de origen, aunque no siempre obtienen la respuesta que esperan.

Expertos en psicología señalan que el reencuentro entre hijos y padres biológicos puede ser un proceso complejo, donde las expectativas chocan con realidades dolorosas.

ientras algunos encuentros terminan en reconciliación, otros, como este caso, evidencian que no todas las heridas del pasado están dispuestas a cerrarse.

La historia de esta joven recuerda que detrás de cada proceso de adopción existen múltiples perspectivas: la del niño, la de los padres adoptivos y la de los padres biológicos. El reencuentro, aunque esperado durante años, no siempre trae la respuesta que se sueña.