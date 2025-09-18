Estados Unidos realiza cambios al examen para adquirir la nacionalidad con un proceso más riguroso

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

De manera oficial, el examen de educación cívica para adquirir la nacionalidad en EE.UU. será modificado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), informó que esto ocurrirá, tal como pasó en la primera gestión de Donald Trump, aunque con una mayor rigurosidad.

Un examen más difícil para los inmigrantes

El último miércoles 17 de setiembre, el USCIS presentó una notificación al Registro Federal, en el que precisaba los alcances de la nueva prueba. Esta, buscará que los ciudadanos que opten por rendirla, demuestren los conocimientos con respecto al país y los fundamentos de la historia estadounidense.

"Cumple con el requisito legal para que los extranjeros demuestren conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia estadounidense, y de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de la naturalización", indica el documento.

El documento del USCIS sobre los cambios en el examen para adquirir la nacionalidad estadounidense.

La agencia de ciudadanía e inmigración precisó que comenzará a aplicar este examen a los foráneos que soliciten la nacionalidad en o después del 20 de octubre de 2025. Así lo aseguró Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, el último miércoles en un comunicado.

Al garantizar que solo puedan naturalizarse aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre estos saber leer, escribir y hablar en inglés y comprender el gobierno y la educación cívica de EE.UU., el pueblo estadounidense puede estar seguro de que quienes se unen a nosotros contribuirán a la grandeza de Estados Unidos", manifiesta.

¿Cómo era el anterior examen?

Durante la primera administración de Trump se comenzó a revisar la prueba para acceder a la nacionalidad. La observación se realizó en 2018, para modificar lo establecido una década antes. Tras si análisis, a partir del 1 de diciembre del 2020 se comenzó a aplicar para los solicitantes.

Entre sus características, aumentaron las preguntas de 100 a 128. Empero, en la del 2008 se seleccionaba una muestra de 10 cuestionamientos sobre 100, lo que la nueva edición la cambió por 20 del número establecido. Para aprobar se requería acertar 12 mínimas, mientras que en la anterior bastaba solo con responder bien la mitad de esa cifra.

Con esto, el examen para obtener la nacionalidad en los Estados Unidos volverá, pero esta vez siendo más riguroso. Esto entrará en vigor desde el 20 de octubre del presente año.