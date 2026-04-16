Exfutbolista sorprende con nueva faceta de profesor de música: "Una magia inexplicable"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un exfutbolista sorprendió a todos al revelar que tras retirarse de las canchas tiene una nueva faceta en su vida: profesor de música. ¿De quién se trata y qué le motivó al exjugador que fue campeón con River a incursionar con ese proyecto?

Del fútbol a enseñar música: ¿De qué exfutbolista se habla?

Fue campeón con River, le convirtió un gol a Boca en un clásico en Miami y compartió plantel con grandes figuras del balompié. Luego de tocar primera división, vestir la camiseta de clubes internacionales y concretar una carrera de 19 años, en 2019 le puso punto final a su etapa en el fútbol para regresar a su pueblo.

El exmediocampista Juan Pablo Raponi, recordado por haber marcado un gol a Boca Juniors en el Torneo Apertura 2002, vuelve a reaparecer en los titulares y no precisamente por sus habilidades con la pelota, sino porque eligió alejarse de las grandes ciudades para dedicarse a la docencia y a su otra pasión: la música.

Según relató a 'TN', la música lo acompañó desde chico y terminó siendo clave en su vida. Precisamente fueron sus padres, cuando él tenía 14 años y debido a una lesión que le imposibilitó jugar, le compraron una guitarra como pasatiempo, pero optó por dedicarse a fondo y estudiar. "Desde ese momento, la música siempre estuvo conmigo", precisó.

La nueva vida de Juan Pablo Raponi

Es por ello que tras alejarse de las canchas profesionalmente a los 37 años, Juan Pablo Raponi volvió a su pueblo en Santa Fe y creó una escuela de música que hoy cuenta con decenas de alumnos.

"La idea era tener un espacio donde los chicos puedan aprender, sentirse contenidos y expresarse", sostuvo al medio argentino 'TN'. Seguidamente, agregó que el camino para crear su propia escuela no fue fácil ya que sobrevivió a un año de cierre por la pandemia de COVID-19: "No vivimos de esto. Estamos muy lejos de poder sostener a mi familia con esto. Nosotros somos ahora todos profesores que ninguno vive de la escuela de música".

Según indicó, son más de 70 alumnos que tiene en su escuela de música y le emociona poder ayudarlos a desarrollar sus habilidades. Durante la entrevista, Raponi se animó a dejar en claro que, además de dirigir la escuela, también trabaja en la formación de juveniles como entrenador de la categoría 2013 de Unión de Álvarez, club que lo vio nacer futbolísticamente.

Trayectoria deportiva de Juan Pablo Raponi

Raponi estuvo apenas dos años en River, en 2001 y 2002. Fue cedido a Universidad de Chile, Banfield y Olimpo, para luego dar el salto al Oxford United por pedido de Ramón Díaz. También formó parte del equipo de Ponferradina, Racing de Ferrol y Lorca Deportiva, en España.

Luego pasó por Emelec de Ecuador, estuvo una temporada en Ferro y después viajó a Paraguay para vestir los colores de Sportivo Luqueño, 3 de Febrero y Sol de América. Su carrera se cerró en el Ascenso argentino. Pasó por Gimnasia de Mendoza, Concepción Fútbol Club y Sportivo Desamparados, donde se retiró del fútbol profesional.

Tras alejarse de las canchas, el exfutbolista Juan Pablo Raponi se volvió profesor de música en una escuela que el creó en su pueblo en Argentina. Su historia se volvió viral en redes.