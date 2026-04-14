Futbolista es asesinado de un disparo durante asalto al bus de su equipo

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del balompié vive momentos de profunda conmoción tras conocerse que un futbolista fue asesinado de un disparo en medio de un asalto al bus de su equipo, un hecho que ocurrió cuando todo apuntaba a un viaje tranquilo luego de disputar un partido.

Ataque armado contra bus

Todo ocurrió luego de un partido de la liga local en Ghana. El equipo Berekum Chelsea regresaba tras enfrentar como visitante al FC Samartex, en un encuentro que terminó con derrota por 1-0.

Molidos tras el partido y pensando solo en descansar, los jugadores subieron al bus sin saber la tragedia que les tocaría vivir luego.

En plena carretera, el vehículo se encontró con el paso bloqueado por un grupo de personas encapuchadas. Según los reportes, el conductor intentó retroceder para evitar el peligro, pero fue en ese momento cuando los delincuentes abrieron fuego contra el bus del equipo.

El caos fue inmediato. Jugadores y miembros del comando técnico comenzaron a bajar desesperadamente para escapar y salvar sus vidas, huyendo incluso hacia zonas boscosas cercanas en medio del miedo y la confusión.

Futbolista muere tras ataque

En medio del ataque, el joven futbolista Dominic Frimpong, de apenas 20 años, no logró ponerse a salvo. Un disparo en la cabeza terminó dejándolo gravemente herido en el lugar.

A pesar de que lo auxiliaron rápido, el futbolista murió por el balazo recibido. Él terminó siendo la única víctima mortal de ese asalto de terror contra el bus del club que ha golpeado al fútbol.

La Asociación de Fútbol de Ghana confirmó la noticia y mostró su gran tristeza con un comunicado: "La GFA ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club".

Equipo perdido tras ataque

Luego del ataque, algunos futbolistas y dirigentes se perdieron horas al huir hacia el bosque por seguridad. Con el tiempo, la policía armó operativos en la zona para encontrarlos.

Por su parte, la policía local informó que desplegó personal adicional y especialistas en la escena del crimen, asegurando que los responsables del asalto al bus del equipo serán capturados.

Este tipo de ataques no sería un hecho aislado. En los últimos años, varios clubes del fútbol ghanés han sufrido incidentes similares en carreteras.

Así, el futbolista Dominic Frimpong fue asesinado de un disparo durante un asalto al bus de su equipo, ocurrido tras un partido de liga. Las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a los responsables.