Universitario sumó su segunda baja de cara al duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras el Perú entero se encuentra metido de lleno en el desarrollo de las elecciones generales 2026, Universitario ultima detalles para afrontar su segundo encuentro en la Copa Libertadores. Luego de sacar un empate en Colombia, esta vez los cremas recibirán a Coquimbo Unido junto a toda su gente en el Estadio Monumental.

Universitario sufre segunda baja para duelo por Libertadores

A pesar de que este último fin de semana no hubo Liga 1 por los comicios, el cuadro crema perdió a otra figura para el cotejo ante los chilenos de este martes debido a una dolencia muscular. Esta será la segunda baja ya que Martín Pérez Guedes quedó fuera para este duelo debido al desgarro que sufrió en la ciudad de Ibagué.

Durante la última edición del programa 'Modo Fútbol' en YouTube, el periodista Gustavo Peralta indicó que Lisandro Alzugaray también quedó fuera del encuentro al no poder entrenar a la par de sus compañeros. Según precisó el hombre de prensa, el delantero con pasado en LDU será cuidado por el comando técnico por lo que no será parte de la convocatoria de este martes.

"El que yo me animo a decir que no jugará mañana es Alzugaray. Es baja en Universitario, es muy difícil, es muy complicado que juegue. Lo que me cuentan es que no lo piensan arriesgar, porque sino lo perderían para los demás partidos. Para evitar un desgarro me dicen es que no lo va a ser usado mañana y lo prefieren cuidar para lo que viene", indicó.

Lisandro Alzugaray se perderá el partido ante Coquimbo Unido.

Con esta ausencia, Javier Rabanal cuenta con dos opciones para reemplazarlo ya que el atacante argentino es habitual titular junto a Alex Valera. Como primera opción parte Edison Flores, mientras que otra de las alternativas será el arranque del 'Tunche' Rivera en la ofensiva.

Tiene para rato

Universitario no quiere que lo sucedido con Martín Pérez Guedes también termine pasando con Lisandro Alzugaray. Y es que el trajinador volante estará alejado de las canchas por un mínimo de 21 días luego de presentar un desgarro. Con esto, el mediocampista no solo se perderá el cotejo internacional de este martes, sino que dos partidos clave en la Liga 1.

"Martín Pérez Guedes será baja en Universitario tras presentar un desgarro y se perderá el duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores y probablemente el cotejo ante Melgar", contó días atrás Gustavo Peralta.

En resumen, Lisando Alzugaray será baja en Universitario para el encuentro por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido por lesión.