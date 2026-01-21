Fallece querida periodista y presentadora de televisión: Amigos y familiares lamentan su pérdida

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del periodismo y la televisión internacional está de luto. La Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia confirmó la muerte de una querida periodista y presentadora tras su lucha contra una enfermedad incurable.

Luto en el periodismo: Falleció Mabel Montes

De acuerdo al reporte de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), la reconocida periodista de la TVG y de la Radio Galega, Mabel Montes, falleció tras años luchando contra una dura enfermedad. Como se recuerda, la comunicadora y presentadora de televisión fue diagnosticada de cáncer, que finalmente no habría podido superar.

A través de un comunicado, la corporación no solo confirmó el deceso de Montes, sino que aprovechó para rendirle homenaje con un sentido mensaje de despedida, reconociendo su labor en la prensa y desempeño a lo largo de su trayectoria profesional.

"En CSAG despedimos hoy a una periodista destacada, colega y gran amiga. Orgullosos por su estilo basado en la cercanía, el cuidado por la lengua gallega y una divulgación clara, especialmente en cuestiones relacionadas con el cambio climático y la pedagogía científica", se lee en el anuncio.

Colegas y amigos le rinden homenaje

Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de Mabel Montes el día de ayer, 20 de enero, la prensa española se ha visto entristecida. Compañeros de profesión y espectadores anónimos coinciden en lo mismo: su capacidad para conectar con la comunidad y su respeto por la cultura propia de Galicia.

Desde el diario El Proceso recordaron su impacto en la audiencia: "A través de este espacio, Mabel llegó a miles de hogares gallegos con su proximidad, su cuidado por la lengua y su forma de trabajar minuciosa y rigurosa". Asimismo, definen a Mabel como una "periodista de referencia, compañera y gran amiga", subrayando la huella que deja en los informativos gallegos.

Para darle el último adiós y consolar a sus familiares en duelo, se llevará a cabo el velatorio este miércoles en el Tanatorio Municipal de Zas, su casa, a partir de las cuatro de la tarde.

¿Quién fue Mabel Montes? Trayectoria profesional

Nacida en Zas y licenciada en la Universidade de Santiago de Compostela en 1998, Montes se incorporó a la televisión autonómica apenas un año antes de finalizar sus estudios. Desde su debut en 1997, su trayectoria estuvo marcada por una versatilidad que la llevó a ser la cara visible de espacios fundamentales como 'Galicia Noticias'.

Desde 2012 se integró en el equipo de 'O Tempo' y, a través de este espacio, llegó a miles de hogares gallegos "con su proximidad, con su cuidado por la lengua y con un modo de trabajar minucioso y riguroso". En 2024, se le reconoció por su ardua carrera en los Premios Fouciño.

