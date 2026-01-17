Fallece histórico periodista deportivo sudamericano: Diversos colegas lamentan su partida

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del periodismo sudamericano se encuentro de luto tras el fallecimiento del histórico cronista argentino Guillermo Salatino a los 80 años. Colegas lloran su partida debido a que deja un hondo vacío en el rubro.

Guillermo Salatino fallece a los 80 años

La voz del hombre de prensa que cubrió numerosos torneos de tenis y que fue un referente absoluto de dicho deporte en Argentina se apagó. Así es, el destacado periodista Guillermo Salatino murió este sábado 17 de enero a los 80 años en la clínica La Trinidad de San Isidro, víctima de un paro cardíaco previo a una intervención quirúrgica de cadera.

El cronista que, se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, marcó una época por su rol como especialista en tenis profesional y acompañó a cientos de deportistas de esta disciplina en su carrera, una tarea con la que recorrió el mundo durante varias décadas.

Su útlima gran cobertura fue la de las finales de la Copa Davis 2025, que se desarrollaron en Bologna en noviembre del año pasado, pese a que había anunciado su retiro de los viajes en 2022, su pasión por el deporte y el periodismo lo llevó a cubrir dicho evento.

Guillermo Salatea en un torneo de tenis

Con más de 40 años de trayectoria, 'Salta', como se le conocía, fue una figura clave en Radio La Red y dejó una marca indeleble, con una destacada labor como columnista, en el programa 'Competencia' de Radio Continental donde formó dupla con Víctor Hugo Morales.

Además, ostentaba el impresionante récord de haber cubierto 147 torneos de Grand Slam, cifra que lo ubicaba como uno de los periodistas con mayor presencia en la historia del circuito mundial.

Despiden al periodista Guillermo Salatino

Por su parte, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió con honores a Guillermo Salatino resaltando sus casi cinco décadas de trayectoría en el rubro periodístico de manera ininterrumpida difundiendo el deporte.

Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.



Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a... pic.twitter.com/tC6MKIbpdB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 17, 2026

"Hoy es un día triste para todos nosotros. Se fue un periodista que marcó el camino de muchas generaciones". Con su partida, el tenis pierde a su testigo más fiel y a un profesional que hizo de la honestidad y la presencia en el lugar de los hechos su bandera innegociable", se lee en un post publicado en X.

Reconocidos colegas como Víctor Hugo Morales, Danny Miche y Leonardo Gentili dejaron emotivos mensajes para el periodista. A ellos se sumaron tenistas como Guido Pella, Horacio Zeballos, Guillermo y Federico Coria, entre otros.

Tras ser víctima de un paro cardíaco, previo a una operación de cadera, falleció el periodista argentino Guillermo Salatino a los 80 años, dejando una huella indeleble en la cobertura de tenis en su país y Sudamérica.