Presentadora de TV y periodista sorprende al casarse consigo misma y lanzar INESPERADO mensaje

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una querida periodista y presentadora de noticias sorprendió a todos al revelar que se casó consigo misma en una ceremonia al aire libre. La escena se volvió viral en redes sociales, especialmente por su inesperado mensaje en plena "boda".

Periodista se casó con ella misma: ¿De quién se trata?

La sologamia se ha vuelto una tendencia que muchos decidieron aplicar. Ello consiste en celebrar un compromiso simbólico con uno mismo y una querida periodista colombiana no dudó en sumarse a esta ceremonia para prometerse "cuidarse, escucharse y no abandonarse nunca más".

A través de sus redes sociales, la presentadora de noticias Silvia Corzo, recordada por su paso en 'Caracol Televisión' y 'Séptimo Día', lanzó un video donde se casa con ella misma. La periodista aparece en el campo, luciendo un vestido de novia en tonos claros, acorde con la solemnidad del momento que buscaba reflejar su bienestar emocional y mental.

La pequeña ceremonia reunió a un grupo cercano de amigos y familiares. Entre los asistentes estuvieron figuras de la televisión colombiana como la periodista Margarita Ortega y el presentador de Día a Día, Iván Lalinde, quienes compartieron en redes sociales videos del momento.

En el video publicado, la comunicadora colombiana pronunció un discurso y mensaje que rápidamente acumuló miles de reproducciones, precisamente al ver que no había ninguna pareja o novio a su lado.

"Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto y prometo estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor", expresó Corzo durante la ceremonia.

Periodista Silva Corzo y su inesperado mensaje en redes

La periodista se mantuvo alejada de la televisión y también de las relaciones sentimentales; sin embargo, lanzó su mensaje cargado de amor propio y aceptación, valores promovidos en distintos momentos de su vida pública. Silvia Corzo extendió su discurso pronunciando también una serie de promesas para consigo misma.

Sin embargo, también sorprendió al señalar que con esta ceremonia no se cerraba al amor con otra persona, sino que busca establecer primero una relación sólida consigo misma. "Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien, será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy", acotó.



¿Qué motivó a Silvia Corzo a casarse consigo misma?

Posteriormente, Silvia Corzo explicó en una entrevista a La FM -donde también trabaja- que la ceremonia fue el resultado de un proceso personal que venía desarrollando desde hace varios años.

La ceremonia no solo captó la atención por su vestido, sino porque también compró un anillo de compromiso y escribió una carta dirigida a sí misma con promesas relacionadas con escucharse, respetarse y priorizar su bienestar emocional. Además, fue su propio hijo quien la llevó hasta el altar el último 8 de marzo.

Periodista Silvia Corzo se casa consigo misma.

La periodista Silvia Corzo generó gran controversia en redes sociales al revelar imágenes y video que demostraban que se casó consigo misma, destacando un mensaje de amor propio y crecimiento personal en una ceremonia íntima y al aire libre.