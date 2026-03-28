Murió reconocido actor de la trilogía de 'Volver al Futuro': Familia y amigos lo despidieron con emotivos mensajes

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del cine se encuentra de luto tras conocerce que murió un reconocido actor de la trilogía de 'Volver al Futuro' en Nueva York. Su sensible deceso conmovió a su familia y amigos quienes lo despidieron con emotivos mensajes.

Murió reconocido actor de 'Volver al Futiro': ¿De quién se trata?

El intérprete escénico James Tolkan, recordado por varios cinéfilos como el implacable director de escuela que persiguió a Marty McFly por los pasillos de Hill Valley en la película 'Volver al Futuro', falleció el pasado 26 de marzo de manera apacible en Nueva York, a los 94 años.

Los encargados de confirmar la noticia fueron sus familiares a través de un vocero así como también por el equipo vinculado a la trilogía cinematográfica, entre los que se encoentraba el cocreador de la saga, Robert Zemeckis, así como también mediante la página web del film. En este comunicado oficial se precisa que el actor, hijo de Ralph Tolkan y Margery Sibola, falleció en paz.

Hay que mencionar que, hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la causa ni las circunstancias de su deceso. Además, otros reportes añadieron que su partida a la eternidad ocurrió en su residencia cercana a Lake Placid.

James Tolkan, Back to the Future's 'Mr. Strickland', Has died at age 94 https://t.co/hJXKHRx3bl pic.twitter.com/eLDoLNNErq — Back to the Future™ (@BacktotheFuture) March 27, 2026

Su legado en 'Volver al Futuro' y 'Top Gun'

La carrera de James Tolkan se caracterizó por dar vida a personajes con autoridad, firmes y memorables. Pero sin duda alguna, uno de sus papeles más recordados es el del director Strickland en 'Volver al Futuro' (1985), en la que popularizó una frase que solía expresarla a sus alumnos: "Slackers".

El destacado personaje apareció en 'Volver al Futuro II' (1989) y en 'Volver al Futuro III' (1990), en este último interpretó a un antepasado del mismo linaje. Además, otra cinta en la que participó fue 'Top Gun' (1986), en la que Tolkan personificó al comandante Tom 'Stinger' Jardian, superior directo del acto del personaje de Tom Cruise

Previo a consolidarse como actor de Hollywood, James Tolkan desarrolló una extensa trayectoria en teatro en Nueva York durante más de dos décadas. Asimismo, interpretó un doble papel como Napoleón en 'Love and Death' (1975), dirigida por Woody Allen. También, en televisión, acumuló participaciones en series como 'Miami Vice', 'The Fresh Prince of Bel-Air' y 'The Wonder Years'.

Una lamentable noticia ha golpeado la industria del cine tras conocerse que murió James Tolkan, uno de los actores más reconocidos de la trilogía de 'Volver al futuro', en Nueva York, a los 94 años. De acuerdo a información de su familia así como por un grupo relacionado a la película quienes precisaron que el intérprete se fue en paz.