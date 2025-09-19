Francia: Torres de Notre Dame serán reabiertas al público seis años después del incendio

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Uno de los mayores atractivos de París, la capital de Francia es la catedral de Notre Dame y sus históricas torres. Este destino se mantuvo cerrado desde el 2019, cuando un incendio puso en riesgo su estructura. Sin embargo, tras años de restauración, se ha logrado recuperar y desde el sábado 20 de setiembre, serán reabiertas al público.

Macron fue el primer visitante

El encargado de realizar el primer tour fue el presidente de esta nación Emmanuel Macron. Este hecho marcó la reapertura oficial de 'La Gran Dama de París', desde que se viera obligado a cerrar el 15 de abril del 2019.

La ceremonia se llevó a cabo con normalidad, y el mandatario completó el recorrido hasta lo más alto de las torres. Junto con encargados de los trabajos de restauración llegó al techo de la estructura, donde abrazado por el sol otoñal, saludo al público presente.

The towers of Notre-Dame Cathedral reopened Friday, six years after one of the world's most famous landmarks was ravaged by a fire. President Emmanuel Macron inaugurated the opening that coincides with the 42nd edition of European Heritage Days kicking off this weekend. pic.twitter.com/shOqcRqz5M — The Associated Press (@AP) September 20, 2025

La experiencia de recorrer las torres tomará un tiempo promedio de 45 minutos y los turistas podrán caminar por zonas que antes eran consideradas inaccesibles y vertiginosas, llena de sus características gárgolas. Por tal motivo, no se recomienda para personas con males cardiacos, vértigo, mujeres embarazadas y niños pequeños.

Cabe precisar que la catedral fue reabierta el 7 de diciembre del 2024, generando alegría entre los visitantes de la capital francesa. En la inauguración, estuvo invitado Donald Trump, quien llegaba de ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

¿Qué provocó el incendio en Notre Dame?

En la tarde del 15 de setiembre del 2015, las torres de Notre Dame comenzaron a arder. Durante una misa, se activaron las alarmas contra incendios, alertando a los asistentes que tuvieron que evacuar del edificio de inmediato.

Por otro lado, un operario de las obras de restauración no supo guiar adecuadamente al personal de seguridad. Esto generó un retraso fatal en la detección y valoración de las primeras llamas. Esos 30 minutos aproximados, bastaron para que el fuego se descontrole.

Las hipótesis que se barajaron fue un fallo eléctrico o un cigarro mal apagado. No obstante, esto se pudo evitar si los bomberos hubieran llegado rápido hasta el lugar del siniestro.

Así, tras seis años de trabajos de restauración, las torres de Notre Dame estarán disponibles al público. El primero en realizar el recorrido fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se encargó de reinaugurarlas. Para el público en general, estará abierto a partir del sábado 20 de setiembre.