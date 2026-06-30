Futbolista argentino Lucas Trejo sedado y en shock tras perder a su familia en terremoto de Venezuela

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego que el club deportivo del futbolista argentino Lucas Trejo anunciará el fallecimiento de su esposa e hijos en los terremotos de Venezuela, la familia cercana al seleccionado mencionó que su salud emocional está atravesando un complicado momento al punto de estar sedado por el devastador episodio.

Hermana de Lucas Trejo se pronuncia sobre su estado de salud mental

Tras 74 horas de búsqueda, se confirmó la muerte de Yanina Maranella y de sus dos hijos menores, Aarón y Ainhoa, esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo. Los cuerpos fueron hallados entre los escombros de un edificio colapsado en Playa Grande, en la zona de La Guaira.

Frente a esta tragedia, la hermana del deportista reveló ante los medios que Lucas Trejo permanece sedado debido al profundo estado de shock que sufrió tras conocer la muerte de su esposa e hijos. Asimismo, informó que los restos serán entregados este miércoles, luego de la cremación, y que el futbolista viajará a Argentina para reunirse con sus familiares, quienes lo acompañarán y brindarán contención en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él. Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina", expresó la hermana del futbolista argentino.

LA HERMANA DE LUCAS TREJO: "LO ESTÁN SEDANDO, ESTÁ MUY MAL"



Karen Trejo contó que el futbolista atraviesa un delicado estado emocional tras la muerte de su pareja y sus dos hijos en los terremotos de Venezuela. También explicó que el padre del jugador debió suspender su viaje... pic.twitter.com/Ll1KIzRPsN — Clarín (@clarincom) June 30, 2026

Lucas Trejo se encontraba en concentración cuando ocurrió el terremoto en Venezuela

El terremoto ocurrido el pasado miércoles 24 de junio sorprendió al argentino en Caracas, donde se encontraba concentrado junto a su equipo de cara a un próximo partido. Al enterarse del sismo, Lucas Trejo se trasladó de inmediato a la zona afectada para participar activamente en la búsqueda de su esposa e hijos.

Ante la magnitud de la pérdida, el estado de salud del deportista se encuentra con cuidados de extrema delicadeza debido al impacto emocional sufrido. Su hermana, Karen Trejo, reveló públicamente que el jugador permanece internado y bajo asistencia farmacológica en un centro médico de La Guaira.

Finalmente, el caso del futbolista argentino Lucas Trejo que se encuentra sedado y en shock tras perder a su familia por el terremoto de Venezuela ha conmovido al mundo del deporte y refleja el profundo impacto humano que dejó esta tragedia.