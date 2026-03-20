Gustavo Petro es incluido en investigación de Estados Unidos por supuestos vínculos con narcotráfico

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece mencionado en una investigación preliminar que fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante en torno a supuestos vínculos con el narcotráfico y el narcoterrorismo.

La información fue publicada por The New York Times y confirmada por Reuters a través de fuentes conocedoras del caso, lo que ha generado un fuerte impacto político en Bogotá y en Washington.

Alcance de la investigación

Las pesquisas se desarrollan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, con equipos integrados por fiscales especializados y agentes federales. Según los reportes, Petro no figura como objetivo principal, pero su nombre aparece vinculado a partir de otras investigaciones más amplias. Los investigadores analizan posibles contactos con personas relacionadas al narcotráfico y la eventual entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022.

Por ahora, las indagaciones se encuentran en una fase inicial y no está claro si derivarán en imputaciones. Los medios subrayan que no existe evidencia de intervención directa de la Casa Blanca en la apertura de estos procesos, lo que refuerza la idea de que se trata de una iniciativa autónoma de las fiscalías federales.

La revelación coincide con un momento de distensión en las relaciones entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes se reunieron en febrero tras meses de confrontación pública. En ese encuentro, ambos líderes limaron asperezas luego de que Trump lo calificara de "narcotraficante" y sugiriera incluso una acción militar en Colombia similar a la emprendida en Venezuela.

Respuesta de Petro

El mandatario colombiano reaccionó con firmeza a través de la red social X (antes Twitter) rechazando de plano que exista tal investigación en su contra y que no ha tenido contacto con nadie vinculado al narcotráfico, alegando que a lo largo de los años se ha mantenido como un actor de denuncia constante contra este tipo de ilícitos.

Pronunciamiento de Gustavo Petro.

Reacción diplomática

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió también un comunicado oficial en el que pidió cautela frente a las versiones difundidas. El pronunciamiento subrayó que las informaciones se basan en fuentes anónimas y que ninguna autoridad competente ha emitido una notificación formal ni confirmado las insinuaciones.

La investigación refleja la sensibilidad del caso y su potencial impacto político. Mientras los fiscales federales analizan posibles vínculos, el Gobierno colombiano busca desmarcarse de las acusaciones y recalcar la trayectoria de Petro contra el narcotráfico.

El desenlace dependerá de la evolución de las pesquisas, pero la reacción diplomática apunta a contener el efecto internacional y preservar la imagen institucional en un momento clave para la política interna y las relaciones bilaterales.