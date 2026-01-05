RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Con todo

Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las recientes amenazas de Donald Trump asegurando que de ser necesario volvería a tomar las armas para defender a su país.

Gustavo Petro respondió a las amenazas hechas por Donald Trump.
Gustavo Petro respondió a las amenazas hechas por Donald Trump. (Composición Exitosa)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Estados Unidos realizó una incursión militar en Venezuela sobre la madrugada del sábado 3 de enero dejando como saldo la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Rodríguez. Luego de ello, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa donde brindó nuevos detalles de este operativo.

En medio de su pronunciamiento, el mandatario norteamericano dejó en claro que un hecho similar podría darse en otro país de Sudamérica, lanzando una amenazada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien indicó que debería cuidarse.

Gustado Petro responde a amanezas de Donald Trump

Como era de esperarse, el mandatario colombiano respondió a estos dichos a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde es sumamente activo. Ahí, escribió un extenso mensaje condenando el ataque de Estados Unidos ya que aseguró que es una violación a la soberanía del pueblo latinoamericano.

Luego de ello, Gustavo Petro hizo referencia a sus épocas donde fue guerrillero ya que dejó en claro que, de ser necesario, volverá a tomar las armas para defender no solo su integridad, sino también los intereses de Colombia.

"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", precisó.

Crisis en Venezuela: "Declaraciones de Trump han desencantado a la oposición", indica periodista venezolano
Lee también

Crisis en Venezuela: "Declaraciones de Trump han desencantado a la oposición", indica periodista venezolano

Confía en el pueblo colombiano

Durante su mensaje, Petro Urrego también indicó que confía plenamente en que el pueblo colombiano lo defenderá en el caso que fuerzas extranjeras busquen su captura. A su vez, negó rotundamente ser narcotraficante tal como lo repitió en diferentes oportunidades el mandatario norteamericano.

"Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", agregó.

Fuertemente custodiado: Así fue trasladado Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York
Lee también

Fuertemente custodiado: Así fue trasladado Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

En resumen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las amenazas de Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. El jefe de Estado colombiano dejó en claro que de ser necesario, volverá a tomar las armas para defender su integridad y la de su país.

Temas relacionados colombia Donald Trump Estados Unidos Gustavo Petro Nicolás Maduro Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA