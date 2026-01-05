Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos realizó una incursión militar en Venezuela sobre la madrugada del sábado 3 de enero dejando como saldo la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Rodríguez. Luego de ello, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa donde brindó nuevos detalles de este operativo.

En medio de su pronunciamiento, el mandatario norteamericano dejó en claro que un hecho similar podría darse en otro país de Sudamérica, lanzando una amenazada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien indicó que debería cuidarse.

Gustado Petro responde a amanezas de Donald Trump

Como era de esperarse, el mandatario colombiano respondió a estos dichos a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde es sumamente activo. Ahí, escribió un extenso mensaje condenando el ataque de Estados Unidos ya que aseguró que es una violación a la soberanía del pueblo latinoamericano.

Luego de ello, Gustavo Petro hizo referencia a sus épocas donde fue guerrillero ya que dejó en claro que, de ser necesario, volverá a tomar las armas para defender no solo su integridad, sino también los intereses de Colombia.

"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", precisó.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el... — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Confía en el pueblo colombiano

Durante su mensaje, Petro Urrego también indicó que confía plenamente en que el pueblo colombiano lo defenderá en el caso que fuerzas extranjeras busquen su captura. A su vez, negó rotundamente ser narcotraficante tal como lo repitió en diferentes oportunidades el mandatario norteamericano.

"Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", agregó.

En resumen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las amenazas de Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. El jefe de Estado colombiano dejó en claro que de ser necesario, volverá a tomar las armas para defender su integridad y la de su país.