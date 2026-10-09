Huracán Isaías alcanza la categoría 3 y amenaza a Estados Unidos: atravesó un proceso de intensificación rápida

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 este viernes, 9 de octubre, un aumento notable de fuerza para un ciclón que apenas se había convertido en huracán el último miércoles por la noche. De acuerdo a los meteorólogos este proceso se denomina "intensificación rápida".

Huracán Isaías amenaza a EE.UU. tras alcanzar categoría 3

Este huracán es el primero de la actual temporada del Atlántico y que experimentó este incremento en sus vientos mientras se encuentra próximo a acercarse a tierra en el sur de Estados Unidos, donde de acuerdo a estimaciones oficiales afectaría a más de 20 millones de personas.

Las localidades que se verían perjudicadas serían Alabama, Florida, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, de acuerdo a lo informado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) del país que preside Donald Trump.

Según se avizora, este fenómeno que acaba de convertirse en huracán mayor podría tocar tierra la noche de hoy o la madrugada del sábado entre los estados de Alabama y Florida, que han decretado emergencias y órdenes de evacuación en condados costeros del golfo de México.

En caso logre ello se convertirá en el primer huracán que tocaría tierra en Estados Unidos continental en dos años. Desde el NHC alertaron que Isaías se hará notar mediante fuertes precipitaciones y vientos.

"Será posible que se produzcan inundaciones repentinas urbanas considerables junto con inundaciones significativas de los ríos. Los habitantes de todos los estados de riesgo deben prepararse para la posibilidad de cortes de suministro eléctrico de larga duración", manifestó.

Gobernadores toman precauciones ante llegada a tierra de huracán Isaías

Frente a esta situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el último jueves, 8 de octubre, que viene preparando el despliegue de más de 12 mil oficiales, entre los que figuran 5000 militares de la Guardia Nacional.

En paralelo, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, decretó una emergencia para 40 condados. En tanto, NHC indicó los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar en caso se les pida hacerlo.

Cabe mencionar que, los meteorólogos habían pronosticado que la temporada de huracanes del presente año sería más tranquila de lo habitual debido a al fuerte fenómeno El Niño que se está desarrollando en el océano Pacífico.

En conclusión, el huracán Isaías alcanzó la categoría 3 este viernes, 9 de octubre, y de acuerdo a estimaciones oficiales afectaría a más de 20 millones de personas en Alabama, Florida, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.