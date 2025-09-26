Muerte de tres mujeres en Argentina es atribuida a narcos peruanos: ¿Qué se sabe del crimen?

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Tres jóvenes mujeres fueron asesinadas en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. El hecho ha conmocionado a todo el país y, lamentablemente, tendría como principales sospechosos a criminales peruanos.

Cronología del crimen

Las mujeres fueron identificadas como Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años. El hecho habría ocurrido el pasado viernes 19 de setiembre. El escalofriante ataque fue emitido en directo a través de Instagram para un grupo privado de personas.

Según la información manejada, las tres jóvenes, dedicadas a la prostitución, robaron tres kilos de cocaína con un valor aproximado a 60 mil dólares. El principal sospechoso sería 'Pequeño J', criminal peruano.

Como venganza, el delincuente 'Pequeño J' emprendió una venganza contra las tres féminas. El delincuente habría planeado una "fiesta" a donde acudió Lara, quien habría robado el droga, junto a otras dos compañeras. La última vez que se las vio con vida en la zona oeste de Buenos Aires en una camioneta blanca que las trasladó hacia la casa de Florencio Varela.

La falsa fiesta solo era una fachada donde las tres mujeres perdieron la vida como venganza criminal. Las torturas y asesinatos de las féminas fueron transmitidos a través de un reducido grupo de Instagram. Como cuenta la periodista Cerina Girula también había un grupo de WhatsApp en donde se empezaron a filtrar algunos crudos mensajes que se habrían dado puertas adentro del asesinato.

La Policía dio con la casa de Varela, en donde detuvieron hasta 12 personas, mientras que otros escaparon. Hasta el momento, se han detenido a cinco prófugos que están imputados por los tres homicidios.

Crimen atribuido a narcos peruanos

Hasta donde se saben de las investigaciones, alias 'Pequeño J' es de nacionalidad peruana. Según indica Girula, su brazo derecho también sería peruano sobre quien pesa un pedido de captura por parte de la Interpol. Hasta el momento, se presupone que se llama Julio o Julito, más su identificación está en investigación.

De esta manera, se conoce que las cabezas de la organización eran de Perú y que dentro de los otro 12 detenidos hay criminales de otras nacionalidad como argentinos, entre otros.

Lo que se conoce de 'Pequeño J' es que operaba en una de más grandes bases en Argentina, la Villa 2124, ubicada en Barracas al sur de Buenos Aires. La policía de Argentina se encuentra tras los pasos de este criminal peruano y sus cómplices.