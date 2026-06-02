Intentó abrir la puerta en pleno vuelo: Pasajero es retenido en avión tras causar pánico durante viaje

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La seguridad aérea volvió a ser noticia en Estados Unidos. Un pasajero de Frontier Airlines fue detenido tras intentar abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo entre Puerto Rico y Chicago, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Miami.

El hecho, que incluyó la agresión a una azafata y la intervención de otro viajero para reducirlo, se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto a la aerolínea bajo fuerte escrutinio.

Pasajeros lo detuvieron

El episodio ocurrió el 31 de mayo, cuando un pasajero actuó de manera errática y trató de abrir la salida de emergencia. En medio del caos, agredió a una auxiliar de vuelo, pero fue inmovilizado por Josh Longood, un exluchador de artes marciales mixtas que viajaba en el mismo avión. La tripulación decidió desviar el vuelo y aterrizar en Miami, donde el hombre fue entregado a las autoridades.

🇵🇷🇺🇸‼️ | Pasajeros de un vuelo de Frontier Airlines que viajaba de San Juan a Chicago, lograron reducir a un hombre que intentó abrir la puerta de emergencia del avión en pleno vuelo. El incidente obligó a desviar la aeronave a Miami, donde aterrizó sin problemas. pic.twitter.com/SOjG90Ui09 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 2, 2026

Otros incidentes recientes

El caso no es aislado. El 8 de mayo, otro vuelo de Frontier en Denver protagonizó un accidente fatal: un peatón ingresó ilegalmente a la pista y fue atropellado por un Airbus A321 que se disponía a despegar.

El impacto provocó un incendio en el motor y obligó a evacuar a los 231 pasajeros, con 12 lesionados y cinco hospitalizados. La FAA y la NTSB investigan cómo se vulneró la seguridad perimetral del aeropuerto.

Estos episodios han generado preocupación entre los usuarios y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad de la aerolínea, que en menos de un mes acumuló dos hechos graves con repercusión internacional.

Frontier Airlines

Multas y sanciones

Los intentos de abrir una puerta en pleno vuelo son considerados delitos federales en Estados Unidos. Según la FAA, las sanciones pueden incluir:

Multas de hasta 35.000 dólares por cada infracción .

. Procesos penales que derivan en penas de cárcel de hasta 20 años , dependiendo de la gravedad y el riesgo generado.

que derivan en penas de cárcel de hasta , dependiendo de la gravedad y el riesgo generado. Inclusión en listas de prohibición de vuelo, lo que impide al infractor volver a viajar en aerolíneas comerciales.

En el caso de Frontier, la investigación determinará si el pasajero actuó bajo influencia de alcohol o drogas, lo que podría agravar su situación legal.

La cadena de incidentes en Frontier Airlines refleja la vulnerabilidad de la seguridad aérea y la necesidad de reforzar protocolos tanto en cabina como en aeropuertos. El intento de abrir una puerta en pleno vuelo y el accidente mortal en Denver colocan a la aerolínea en el centro de la polémica. Para los pasajeros, la confianza en la compañía dependerá de las medidas que adopte en los próximos meses, mientras las autoridades evalúan sanciones ejemplares contra quienes ponen en riesgo la vida de cientos de personas en el aire.