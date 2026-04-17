Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz durante la tregua de alto al fuego en Líbano

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Irán ha proclamado la reapertura del estrecho de Ormuz durante la tregua de alto al fuego por diez días que ha sido pactado entre las administraciones de Líbano e Israel, el reciente jueves.

El estrecho de Ormuz queda "completamente abierto"

Este viernes 17 de abril, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, anunció la plena apertura del estrecho de Ormuz durante el período de alto al fuego entre Líbano e Israel.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", escribió en su cuenta de X.

Cabe indicar que, la ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y salida. La primera se desplazará desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y desde ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda ejecutará el mismo trayecto, pero a la inversa.

Recordemos que el fin de las hostilidades en Líbano era una de las 10 condiciones del alto al fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado 8 de abril, no osbtante, Israel continuó perpetrando el territorio libanés mediante bombardeos por los que han muerto más de 2 mil 200 personas, de acuerdo a las autoridades del citad país.

Vale resaltar que, el estrecho de Ormuz es clave para el comercio global debido a que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo, lo convirte su apertura en una especie de alivio para los mercados internacionales.

Publicación del ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi

Donald Trump agradece a Irán por reapertura del estrecho de Ormuz

Tras la medida iraní de reaperturar el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó dicha decisión tras establecerse la tregua de alto al fuego entre Líbano e Israel, en un panorama clave para el flujo mundial de petróleo y gas.

Publicación de Donald Trump en Truth Social

Mediante su cuenta oficial de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca extendió su agradecimiento por la medida. "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!", se lee en una publicación.

Tras concretarse la tregua de alto al fuego entre Líbano e Israel por diez días, Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz durante dicho período, así lo confirmó el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghch.