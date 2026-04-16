Luto en el fútbol: Murió exarquero del Arsenal y Juventus tras ser embestido por un tren

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras conocerse que un legendario exportero del Arsenal y Juventus fue embestido por un tren y murió cuando iba a bordo de su vehículo, según lo informó una agencia de noticias del país natal del deportista.

Fallece legendario exarquero en trágico accidente

Este jueves 16 de abril Alex Manninger, famoso portero austríaco que militó en varios equipos del continente europeo, incluídos Arsenal y Juventus, dejó de existir a los 48 años tras ser embestido por un tren mientras circulaba con su auto en un paso elevado, dejando de esta forma una gran conmoción en el ámbito futbolístico.

El anuncio de su muerte lo realizó la Federación de Fútbol de Austria, los compañeros del exdeportista, así como clubes es lo que atajó. Mediante sus mensajes lamentaron el hecho y resaltaron los valores que tenía el exportero como ser humano.

"La noticia de su muerte nos deja profundamente conmocionados. Con él, el futbol pierde a una persona muy especial. En estos momentos tan difíciles, expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, a sus amigos ya todos los que le eran cercanos. ¡Mucha fuerza para los tiempos venideros!", expresó el ente rector del fútbol de Austria.

¿Qué dicen las autoridades acerca de la muerte de Alex Manninger?

De acuerdo a las autoridades, el también exarquero de la selección de Austria, manejaba su vehículo en Salzburgo, cuando de forma inesperada fue chocado por un tren alrededor de las 8 y 20 de la mañana de este jueves.

Tragico incidente questa mattina a Nußdorf am Haunsberg: Alexander #Manninger, ex portiere di #Juventus, è morto dopo essere stato travolto da un treno della Salzburger Lokalbahn a un passaggio a livello incustodito. pic.twitter.com/6Vxr0Uk42Z — 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗖𝗮𝘀𝘁𝘆 🌞 (@SteeCasty) April 16, 2026

Tras ello la Cruz Roja y los bomberos fueron quienes acudieron hasta el lugar del siniestro para poder sacarlo de su unidad móvil, pero desafortunadamente el exfutbolista ya no contaba con signos vitales debido a la fuerte colisión.

Por su parte, la Policía detalló: "Según las primeras investigaciones, el coche fue embestido y arrastrado por un tren de la compañía local de ferrocarriles de Salzburgo mientras cruzaba las vías. El conductor se encontraba solo en el vehículo. El maquinista resultó ileso".

Mensajes de despedida a Alex Manninger

Al conocerse el deceso de Alex Manninger diversos clubes en los que militó expresaron sus condolencias y le dieron un último adiós. La Juventus consideró este jueves "como un día triste". "El club expresa su más sentido pésame y está cerca de su familia en este momento de luto", indicó.

Asimismo, Arsenal sostuvo en X: "Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica muerte del ex portero Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos".

Es así que, el mundo del fútbol se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del exarquero austríaco Alex Manninger a los 48 años luego de ser embestido por un tren cuando se encontraba manejando su vehículo.