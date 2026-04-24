Israel: Benjamín Netanyahu revela que se sometió a un tratamiento contra un cáncer inicial a la próstata

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló este viernes 24 de abril, los resultados de su informe médico anual en el que menciona que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno en la próstata detectado a tiempo.

A través de su cuenta oficial de "X" (Twitter), la autoridad israelí de 76 años comunicó que solicitó que se retrasara la publicación del informe por dos meses debido al contexto de guerra que atraviesa su país, en alianza con Estados Unidos, contra Irán.

Enfermedad fue vencida exitosamente

Netanyahu ofreció un extenso comunicado sobre su actual estado de salud y los antecedentes que le conllevaron a requerir el tratamiento médico contra el cáncer en la próstata que le fuera detectado.

En ese sentido, recordó que hace un año y medio se sometió a una "cirugía exitosa por una próstata benigna agrandada" y que, desde entonces, se encuentra en "seguimiento médico rutinario". No obstante, reconoció que en el último seguimiento le fue diagnosticada "una manchita diminuta de menos de un centímetro en la próstata".

"En el examen se determinó que se trataba de una etapa muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis", informó.

Según lo que le revelaron sus médicos tratantes, esta incidencia en su salud son muy comunes en hombres de su edad, por lo que le indicaron dos caminos: No es necesario tratarlo (se puede permanecer solo en seguimiento) o someterse a un tratamiento, obviamente eligió esta última opción.

"Me sometí a un tratamiento focalizado que eliminó el problema y no dejó rastro de él. Asistí a unas pocas sesiones cortas de tratamiento, leí un libro, y continué trabajando. La mancha desapareció por completo", reveló.

Mensaje de Benjamín Netanyahu.

En esa misma línea, agradeció al personal médico que estuvo a su cargo y envió un mensaje de prevención: "Cuiden su salud. Háganselos, y escuchen las indicaciones de los médicos".

Situación crítica en el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el jueves 23 de abril a su marina naval, a destruir "toda embarcación" que coloque minas en el estrecho de Ormuz. Asimismo, señaló que sus fuerzas militares ya se encuentran realizando sus "labores" en dicha área, pero a una intensidad tres veces mayor.

En la previa, el jefe de la Casa Blanca anunció la extensión del alto al fuego a la República Islámica de Irán, a solicitud del primer ministro y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, respectivamente.

Mediante su cuenta de Truth Social , acusó al Gobierno iraní de estar "gravemente dividido" y frente a esta situación, las autoridades pakistaníes le solicitaron que suspenda su ataque previsto contra el país persa "hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", pedido que fue aceptado, pero con ciertas disposiciones que todavía se mantendrán vigentes.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", anunció Trump.

La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán no parece todavía llegar a su fin, pese al diálogo sostenido por ambas partes y ante la expectativa mundial por la decisión que puedan tomar.