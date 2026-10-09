Panamá: SINAPROC descarta víctimas mortales tras fuertes sismos de magnitud 7.2 y 8.0 grados en El Cacao

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá descartó que se registren víctimas mortales a consecuencia de los sismos de magnitud 7.2 y 8.0 grados, registrados al sur de El Cacao, al promediar la 1:00 p. m. de hoy, viernes 9 de octubre.

A través de un comunicado oficial, la entidad adscrita al Ministerio de Gobierno ofreció sus primeros reportes oficiales, indicando que tras más de cinco horas de originados los movimientos telúricos, se registran 47 réplicas, así como personas heridas, quienes vienen recibiendo atención en los diferentes hospitales del país.

Daños a infraestructuras gubernamentales

De acuerdo con el balance emitido, se registran afectaciones en infraestructuras gubernamentales (hospitales, bomberos y comisarías) ubicadas en la región de Azuero, Panamá y provincias centrales como Coclé, donde se reportan daños en infraestructuras viales, iglesias, colegios y hoteles.

En ese sentido, el SINAPROC indicó que lo más importante es que el país tenga calma y que sus equipos se encuentran desplegados a nivel nacional para atender todas las emergencias vigentes y las que puedan presentarse con el pasar de las horas.

Frente al accionar que viene realizando el Gobierno panameño, el presidente José Raúl Mulino indicó que viene recorriendo las zonas afectadas para coordinar rápidamente la ayuda humanitaria y las soluciones para los afectados del sismo. Asimismo, agradeció a todos los países que han enviado su solidaridad ante este difícil momento.

"He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el Gobierno está movilizado para dar respuestas", escribió en "X".

La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026 Lee también Huracán Isaías alcanza la categoría 3 y amenaza a Estados Unidos: atravesó un proceso de intensificación rápida

Perú expresa su solidaridad con Panamá y habilita plataforma de atención para nuestros connacionales

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el pueblo panameño frente a los fuertes sismos ocurridos la tarde de este viernes 9 de octubre, así como con las familias afectadas por este sucesos.

El Gobierno del Perú expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Panamá, a consecuencia del fuerte sismo ocurrido en la fecha en ese hermano país. En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

Del mismo modo, la institución del Estado que preside Carlos Espá informó que está monitoreando la situación en Panamá y que se mantiene atenta a cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros connacionales en el país centroamericano.

Si en caso cualquier ciudadano peruano tuviera alguna emergencia a consecuencia de los sismos ocurridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que pueden contactarse con el Consulado General del Perú en Panamá, a través de los siguientes medios:

+ 507 6866 2294

[email protected]

Frente a esta situación, es importante señalar que la Marina de Guerra del Perú descartó la ocurrencia de emitir una alerta de tsunami, señalando que los eventos sísmicos en Panamá no reúnen las condiciones para activar dicha medida de prevención en nuestro país.