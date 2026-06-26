Actriz que trabajó con 'Salserín' es reportada como desaparecida junto a su madre tras doble terremoto en Venezuela

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos registrados esta semana también golpeó al mundo del espectáculo. La actriz y presentadora Yorgelis Delgado fue reportada como desaparecida junto a su madre luego del derrumbe del edificio donde residían en el estado de La Guaira.

Actriz desaparece tras colapso de edificio

La artista, recordada por su participación en producciones televisivas y programas juveniles venezolanos, quedó atrapada entre los escombros tras el colapso parcial del edificio Coral Beach, una de las estructuras afectadas por los sismos que azotaron la nación sudamericana. Hasta el momento, las autoridades y los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda.

Delgado es recordada como una de las 'tigritas' del programa infantil El Club de los Tigritos, transmitido en la década del noventa, que marcó a toda una generación. Posteriormente, participó en la serie Entre tú y yo y trabajó junto a integrantes de la agrupación juvenil Salserín, lo que consolidó su imagen como ícono de la televisión infantil y juvenil venezolana.



¿Quién es Yorgelis Delgado?

La hoy desaparecida Yorgelis Delgado se convirtió en uno de los rostros más queridos y populares de la televisión venezolana durante la década de 1990. Nacida en La Guaira en 1982, inició su carrera artística a muy temprana edad, consolidándose gracias a su carisma como una pieza fundamental del exitoso programa infantil El Club de los Tigritos de Venevisión.

Su talento como animadora, actriz y bailarina la llevó a conducir otros espacios emblemáticos como Rugemanía y Atómico, además de participar en sintonizadas producciones juveniles como Entre tú y yo y De sol a sol.

Aunque en 2009 decidió retirarse por completo de las pantallas y de la vida pública, su nombre ha vuelto tristemente a los titulares internacionales: tras el reciente y devastador terremoto en Venezuela, la exartista y su madre han sido reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio colapsado.

Terremotos dejan cientos de víctimas en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha elevado a 920 la cifra de fallecidos y hasta 3.360 la de heridos por el doble terremoto que azotó el norte del país el miércoles.

El Ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, ya contabiliza cinco españoles fallecidos y 119 no localizados. Además, ha informado de que se ha hallado con vida a 14 personas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Los equipos de emergencias están centrando sus esfuerzos este viernes en rescatar a quienes continúan atrapados entre los escombros de los edificios destruidos. Familiares y vecinos están también colaborando en las labores y buscan desesperadamente a sus conocidos entre las ruinas.