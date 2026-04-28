Magnate indio ofrece su centro de rescate para salvar del sacrificio a los hipopótamos de Pablo Escobar

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Anant Ambani, hijo de un multimillonario indio, se ha ofrecido a acoger en su centro de rescate a 80 hipopótamos descendientes de cuatro ejemplares que pertenecieron al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. La propuesta del magnate ocurre en medio de una autorización para aplicar la eutanasia a estos animales salvajes para así controlar su reproducción sin control en un entorno ajeno.

Millonario ofrece hogar para los 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia y merecedor del Premio Global Humanitario, ha propuesto que los hipopótamos sean trasladados a su centro de animales Vantara, ubicada en el estado de Gujarat. Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, dicho espacio alberga cientos de especies exóticas , entre ellos elefantes, osos, tigres, leones, leopardos y cocodrilos.

Según un comunicado, la propuesta de Ambani contempla la captura y el transporte por parte de veterinarios, así como la creación de un "entorno naturalista diseñado específicamente" para los hipopótamos.

"Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo", dijo.

Según indican, Vantara ha solicitado formalmente que se aplace la medida letal mientras se evalúa adecuadamente esta alternativa, al mismo tiempo que ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades colombianas.

¿Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia?

En la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia a cuatro ejemplares de hipopótamos, una especie originaria de África, para tenerlo en su zoológico privado. Sin embargo, tras su muerte, los animales salvajes se mudaron a lo largo de las riberas del río Magdalena, en donde se han registrado ataques contra pescadores.

Sin embargo, los ataques contra las personas no son los únicos problema que genera su presencia. Y es que, por encima de todo, impacta gravemente en los ecosistemas y la biodiversidad del país sudamericano, poniendo en riesgo a otras especies que solo existen en Colombia.

Actualmente se estima que existen cerca de 200 hipopótamos viviendo en libertad en Colombia, principalmente en la cuenca del río Magdalena. Sin embargo, si su reproducción no se controla, dicha cifra podría dispararse hasta más de 500 para 2030 y más de mil para 2035.

En este contexto, el magnate indio Anant Ambani ha solicitado al gobierno de Colombia una autorización para trasladar a los 80 hipopótamos que recibirán la eutanasia.