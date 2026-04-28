Reconocida actriz terminó hospitalizada luego de que su esposo le terminara por WhatsApp

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida actriz reveló un difícil momento que pasó en su vida: fue hospitalizada luego de que su esposo le terminara con un mensaje de WhatsApp tras 18 años de matrimonio. Según indicó, el final del vínculo estuvo relacionado a una infidelidad de él.

Actriz hospitalizada tras ruptura amorosa

La reconocida actriz de 'Padres e hijos' abrió su corazón y decidió hablar por primera vez ante un medio de comunicación sobre el difícil momento personal que atraviesa tras el fin de su relación, un proceso marcado por una profunda crisis emocional.

Fiona Horsey, recordada por los amantes de la televisión colombiana por su trabajo en series como 'Las profesionales, a su servicio', 'Narcos', 'Escobar, el patrón del mal', reveló en una reciente entrevista a 'La Red Caracol', que desde muy niña creyó en el concepto de familia, en el amor que todo lo puede y más, pero su historia no tendría un final feliz.

"Yo me creí todo el cuento de Disney, me creí todo el cuento, me lo tragué... y me estrellé con una realidad", precisó la artista para seguidamente señalar que conoció a su esposo 20 años atrás y al considerar que era el hombre de su vida decidió casarse con él, pero a lo largo de su matrimonio surgieron problemas por falta de comunicación: "Él nunca quiso hablar de sus emociones".

Actriz de 'Padres e hijos' descubrió infidelidad de su esposo

Seguidamente, la actriz colombo-británica reveló que tras 18 años de matrimonio que parecía un "cuento de Disney", se enfrentó a una traición y a un abandono que la llevaron al borde del abismo y a ser hospitalizada: todo ocasionado por la infidelidad de su esposo que decidió terminar su relación a través de un mensaje de WhatsApp.

Fiona Horsey precisó que la separación ocurrió mientras ella se encontraba en Londres junto a sus hijos, de 15 y 13 años. Durante esa estancia, el padre de los niños permaneció en Colombia, donde habría iniciado el amorío con una mujer mucho más joven.

"Me manda a Inglaterra para decir que debería irme allá con los hijos para que estudiara inglés... pero en el fondo era la manera de poder terminarle por WhatsApp", relató la actriz.

Crisis emocional tras su separación

La actriz de 'Padres e hijos' también contó que pese a la traición de su esposo, ella trató de reconciliarse con él tras ser juzgada duramente por su propia familia en medio de su duelo. "Me juzgaban, me decían que estaba loca, que era una mala mamá. No hay nada peor que le digan a uno que es mala mamá. (...) Yo vine a rogarle y revolcarme como un marrano en el lodo. Yo quería recuperar mi familia", indicó.

Esa situación profundizó su crisis personal y fue internada en una clínica por 10 días donde trataron de darle medicación psiquiátrica, pero ella se negó, apostando por el entrenamiento mental para superar el apego.

Es así como el espectáculo internacional se vio remecido luego de que la famosa actriz Fiona Horsey de 'Padres e hijos' revelara que fue hospitalizada luego de su esposo le terminara por WhatsApp. Tras ese complicado momento en su vida, decidió no darse por vencida por sus hijos.