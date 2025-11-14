Fallece reconocido e histórico entrenador de fútbol a los 72 años: Amigos y familiares lamentan su pérdida

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡El fútbol está de luto! Fallece a los 72 años un legendario y reconocido entrenador, y su partida deja una tristeza entre sus amigos, familiares e hinchas del balompié internacional.

Muere a los 72 años el entrenador de fútbol

Una lamentable noticia sacudió el mundo del deporte internacional. Pues bien, se dio a conocer que el reconocido entrenador de fútbol, Francisco Xabier Azkargorta Ugarte, falleció este viernes, 14 de noviembre, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, debido a problemas cardíacos, según los primeros reportes.

Uno de los clubes que se encargó anunció su pesar por el fallecimiento del estratega español, quien llevó a la Selección de Bolivia al Mundial de EE. UU. en 1994, fue el Espanyol de Barcelona, a través de su cuenta oficial de X.

"Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", se lee en su mensaje.

Las muestras de cariño y respeto se han seguido dando en todos los equipos españoles, como el Sevilla FC, donde fue director técnico desde 1987 hasta 1989. El popular 'Bigotón' deja un legado invaluable en el ámbito deportivo y así también lo reporta la Conmebol, que se sumó a dar las condolencias a los familiares del histórico entrenador que dirigió clubes y selecciones en España, América y Asia.

"La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a La Vede al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD", expresó el organismo rector del fútbol sudamericano.

¿Quién fue Xabier Azkargorta? Trayectoria deportiva

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva, también "lamentan profundamente el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los grandes entrenadores históricos del fútbol español e internacional".

Además, cabe recordar que el técnico español, quien fue un jugador de trayectoria corta en el fútbol vasco por una lesión que lo retiró a los 23 años, es recordado en Bolivia por haber dirigido a emblemáticas escuadras: Bolívar, Oriente Petrolero, Sport Boys Warners y Club Atlético Palmaflor. Tras su paso por dicho país, "El Bigotón" Azkargorta dirigió a las selecciones de Chile (1995-1996) y Japón (1997-1998).

En México, comandó a las Chivas durante el Apertura 2005, contratado directamente por Jorge Vergara; sin embargo, su campaña duró solo 14 partidos debido a los resultados. Pero no solo destacó por eso, sino que además de su trayectoria deportiva, tuvo formación como médico, era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.

Ejerció, además, durante dos años, de director de las Academias del Real Madrid en América y en 2008 tuvo un paso efímero como director deportivo del Valencia.

Es así como el mundo del fútbol atraviesa un complicado momento. Francisco Xabier Azkargorta Uriarte, exentrenador de la selección boliviana, murió la madrugada de este viernes a los 72 años tras una larga etapa de complicaciones cardíacas.