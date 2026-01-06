RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Responde a Trump

María Corina Machado anuncia retorno a Venezuela tras captura de Maduro: "Lo antes posible"

En una reciente entrevista a la cadena estadounidense Fox News, María Corina Machado afirmó que más temprano que tarde regresará a Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.

María Corina Machado anuncia pronto regreso a Venezuela.
María Corina Machado anuncia pronto regreso a Venezuela. EFE

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 06/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció su pronto retorno a su país, luego de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses, la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas.

Sobre la reciente operación militar que tuvo como resultado la detención de ambos chavistas en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la también Nobel de la Paz aseguró no haber tenido comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Alista retorno a casa 

En entrevista para la cadena estadounidense Fox News, Machado expresó que viene alistando su regreso a Venezuela, pese a que fuera "apartada" por la Casa Blanca para ser parte de la transición política y democrática en el país sudamericano que ahora conduce temporalmente Delcy Rodríguez

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseveró Machado al presentador Sean Hannity. Asimismo, manifestó que la oposición que encabeza será capaz de convertir a su nación en un centro energético para las Américas; además, de restablecer el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y el regreso de sus connacionales que huyeron a diferentes partes del mundo por culpa del régimen chavista. 

Con referente a lo señalado por Trump, quien aseguró públicamente que "no tiene el apoyo y el respeto" de su propio país, la lideresa sostuvo que en una "elecciones justas y limpias" ganaría los comicios con el 90 % de respaldo de la población. "No tengo ninguna duda", agregó.

María Corina Machado agradece a Trump por caída de Maduro y promete: "Venezuela será el principal aliado de EEUU"
Lee también

María Corina Machado agradece a Trump por caída de Maduro y promete: "Venezuela será el principal aliado de EEUU"

Maduro comparece ante la justicia norteamericana    

Se declaran inocentes ante el Tribunal 

En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, llevada a cabo el lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon "inocentes" de los cargos que les imputan. Luego de que el juez Alvin Hellerstein diera inicio a la diligencia, el líder chavista señaló que todavía sigue siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. Soy una persona honorable, el presidente de Venezuela, y me considero un prisionero de guerra", señaló. ante las autoridades estadounidenses. 

Es importante señalar que, Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack, quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció, que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de  fianza para la pareja presidencial venezolana. 

Trump descartó una pronta convocatoria a elecciones en Venezuela: "Primero hay que arreglar el país"
Lee también

Trump descartó una pronta convocatoria a elecciones en Venezuela: "Primero hay que arreglar el país"

Finalmente, el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, programó para el 17 de marzo la segunda audiencia para Maduro y Flores, investigados por los presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.

Temas relacionados captura Estados Unidos Maria Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA