María Corina Machado anuncia retorno a Venezuela tras captura de Maduro: "Lo antes posible"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció su pronto retorno a su país, luego de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses, la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas.

Sobre la reciente operación militar que tuvo como resultado la detención de ambos chavistas en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la también Nobel de la Paz aseguró no haber tenido comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Alista retorno a casa

En entrevista para la cadena estadounidense Fox News, Machado expresó que viene alistando su regreso a Venezuela, pese a que fuera "apartada" por la Casa Blanca para ser parte de la transición política y democrática en el país sudamericano que ahora conduce temporalmente Delcy Rodríguez.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseveró Machado al presentador Sean Hannity. Asimismo, manifestó que la oposición que encabeza será capaz de convertir a su nación en un centro energético para las Américas; además, de restablecer el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y el regreso de sus connacionales que huyeron a diferentes partes del mundo por culpa del régimen chavista.

Con referente a lo señalado por Trump, quien aseguró públicamente que "no tiene el apoyo y el respeto" de su propio país, la lideresa sostuvo que en una "elecciones justas y limpias" ganaría los comicios con el 90 % de respaldo de la población. "No tengo ninguna duda", agregó.

Maduro comparece ante la justicia norteamericana

Se declaran inocentes ante el Tribunal

En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, llevada a cabo el lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon "inocentes" de los cargos que les imputan. Luego de que el juez Alvin Hellerstein diera inicio a la diligencia, el líder chavista señaló que todavía sigue siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. Soy una persona honorable, el presidente de Venezuela, y me considero un prisionero de guerra", señaló. ante las autoridades estadounidenses.

Es importante señalar que, Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack, quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció, que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de fianza para la pareja presidencial venezolana.

Finalmente, el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, programó para el 17 de marzo la segunda audiencia para Maduro y Flores, investigados por los presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.