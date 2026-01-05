Trump descartó una pronta convocatoria a elecciones en Venezuela: "Primero hay que arreglar el país"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la caída de Nicolás Maduro y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Donald Trump afirmó que su gobierno no convocará elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días, marcando como prioridad "la salud del país".

"Los venezolanos ni siquiera podían votar"

En entrevista con NBC News este lunes, el mandatario, que anunció previamente que EE.UU. "tomará el control" de Venezuela hasta que se haga "una transición segura", descartó la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos voten nuevamente para elegir a un nuevo presidente el próximo mes.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar. Va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país", declaró Trump.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca proyecta un proceso de transición en Venezuela a largo plazo, donde Estados Unidos pueda respaldar financieramente a empresas petroleras interesadas en recuperar el sistema energético venezolano.

Según la estimación que dio a conocer durante la misma entrevista, este proceso podría completarse en un plazo menor a 18 meses.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero. Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán. Luego recibirán un reembolso de nosotros", sostuvo.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió este lunes como nueva mandataria.

En otro momento, Donald Trump reiteró que el país estadounidense no está en guerra con Venezuela, así como lo argumentó hoy ante la ONU el embajador de EE.UU. Mike Waltz, quien justificó el ataque militar del pasado sábado 3 de enero.

"No lo estamos. Estamos en guerra con quienes trafican drogas e inundan nuestro país con sus cárceles, con sus drogadictos y con sus instituciones psiquiátricas", señaló en NBC.

De cara al control que ejercerá Estados Unidos en el país caribeño de ahora en adelante, Trump identificó a un grupo de funcionarios que ayudarán a supervisarlo: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete, Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance.

Maduro se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York

Luego de comparecer por primera vez ante la justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos que se le imputan y aseguró que continúa siendo el presidente de Venezuela, luego que el juez Alvin Hellerstein de 92 años diera inicio a la audiencia.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", indicó Nicolás Maduro, de acuerdo a los medios internacionales.

