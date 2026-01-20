María Corina Machado sobre transición de Venezuela: "Lo primero que debe ocurrir es la libertad real de los presos políticos"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

María Corina Machado, líder opositora venezolana, sostuvo una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien expresó su disposición a apoyar la transición hacia la democracia en Venezuela. Tras dicho encuentro, la política caribeña indicó que para ello será necesario "la libertad real de los presos políticos".

Una reunión positiva

En declaraciones a la prensa catalogó de "positivo" su encuentro con el alto funcionario de la OEA. Asimismo, se mostró agradecida con el sistema interamericano de derechos humanos por denunciar en todo momento los crímenes cometidos bajos los regímenes de Hugo Chavez y su predecesor, Nicolás Maduro, y pidió a los países silentes del organismo que actúen.

"El sistema interamericano tiene diversos mecanismos que han activado. Este es un momento en el que todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", manifestó.

Además, la Nobel de la Paz, que continúa su agenda en Washington tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que no tiene dudas de que Venezuela avanzará en un proceso ordenado y estable a la transición y enfatizó que el país se encuentra "unido y cohesionado".

"En Venezuela no hay ningún riesgo de que haya una confrontación violenta como algunos amenazan, Además tiene un liderazgo legítimo y una dirección política unida, tenemos un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, una sociedad organizada y allí están los periodistas listos para que el mundo sepa que Venezuela avanza", expresó Machado Parisca.

María Corina Machado denuncia ante la OEA que el chavismo no ha liberado a los presos políticos y que no puede haber transición mientras siga la represión. «No es verdad que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos». pic.twitter.com/eU7fZHyXx0 — David Alandete (@alandete) January 20, 2026

María Corina Machado se pronuncia sobre transición de Venezuela

En otro momento, María Corina Machado se refirió sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, en un contexto en el que varias familias pernoctan desde hace varios días en los alrededores de centros de detención para esperarlos hasta que se susciten sus excarcelaciones u obtener información sobre ellos.

En tal sentido, enfatizó que para que el país avance hacia una transición se debe desmontar la estructura represiva del chavismo y clausurar todos los centros de torturas.

"Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es la liberación de los presos políticos, pero la libertad real. Insisto, hay presos excarcelados, pero no son libres, y tienen que liberarlos a todos", subrayó.

