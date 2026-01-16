Donald Trump confirma que volverá a hablar con María Corina Machado: "Es una mujer estupenda"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la líder opositora venezolana María Corina Machado, apenas un día después de que ella le entregara su medalla del Premio Nobel de la Paz.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de la Casa Blanca, Trump calificó el gesto como "muy amable" y aseguró que volverá a conversar con Machado , confirmando que existe la posibilidad de una segunda reunión.

"Ella me lo ofreció y pensé que era muy amable. Ella dijo: 'Usted ha terminado ocho guerras y nadie en la historia merece más este premio que usted'. Y pensé que fue un gesto muy amable. Por cierto, creo que es una mujer estupenda y estaremos hablando nuevamente", expresó.

Las palabras de Trump se suman a lo dicho el 15 de enero en su cuenta de Truth Social, donde agradeció públicamente a Machado por el gesto.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!".

Primera foto entre Donald Trump y María Corina Machado

¿Un trasfondo simbólico o político?

La entrega simbólica del Nobel por parte de Machado generó debate internacional. Aunque el Instituto Nobel ha aclarado que el galardón no puede transferirse, el acto fue interpretado como una estrategia política para asegurar el respaldo de Trump en el proceso de transición venezolana.

El presidente estadounidense, que en ocasiones ha mostrado simpatía hacia figuras del chavismo como Delcy Rodríguez, parece haber respondido positivamente al gesto de Machado, al menos en términos de reconocimiento personal.

🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre la medalla del Premio Nobel que le entregó a María Corina Machado:pic.twitter.com/0rwUzAOpYS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 16, 2026

El episodio refleja un patrón en la política exterior de Trump: su apoyo a líderes y países parece estar condicionado por el nivel de deferencia y halagos que recibe.

La insistencia en destacar el Nobel como prueba de mérito personal sugiere que Machado encontró una vía efectiva para captar su atención. Que Trump la describa ahora como una "mujer estupenda" —misma expresión que utilizó para referirse a Rodríguez— evidencia cómo el elogio puede convertirse en un factor decisivo en sus relaciones internacionales.

Aranceles por no apoyar control en Groenlandia

En sus declaraciones, Trump también habló sobre su propuesta de que la OTAN ocupe Groenlandia y advirtió que podría imponer aranceles a los países que no respalden su plan para que EE.UU. controle el territorio semiautónomo. Sin embargo, lo que más resonó fue su referencia a Machado y la confirmación de que volverá a hablar con ella.

Las recientes palabras de Trump consolidan la relevancia del gesto de Machado y abren la puerta a un nuevo encuentro. Más allá de la política venezolana, el episodio revela la importancia que el presidente estadounidense otorga al reconocimiento personal, un factor que puede definir el rumbo de sus apoyos internacionales.