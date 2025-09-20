Mujer crea red de chismes y termina presa: Pedía plata por callar embarazos e infidelidades

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Anielly Sousa Silva, de 21 años, terminó presa en Conceição de Alagoas, Brasil, por encabezar una red de chismes en redes sociales. La joven es acusada de usar una estrategia digital para difamar y pedir plata por callar embarazos e infidelidades.

Cómo empezó la red de chismes

El caso fue revelado por el programa Fantástico, de la cadena TV Globo, que mostró cómo Anielly Sousa Silva creaba polémica a través de una aplicación anónima de mensajería.

Desde allí invitaba a los ciudadanos de su propia ciudad a sumarse a un hilo de difamaciones que incluía desde supuestas infidelidades y embarazos, hasta temas de orientación sexual y denuncias de agresión física.

Las publicaciones corrían como pólvora, alcanzaban cientos de visitas y terminaban convirtiéndose en comentarios virales. Sin embargo, todo tenía un trasfondo más oscuro: la extorsión.

El modus operandi

Según fuentes policiales, la dinámica de Anielly Sousa Silva era clara. "Hizo un post diciendo lo siguiente: 'Para que yo lo borre, me tienen que pagar'", señalaron en el informe televisivo. Era un ciclo repetitivo: difamaba primero, luego presionaba a la víctima y al final pedía dinero para borrar la publicación.

Las tarifas iban desde los 200 hasta los 500 reales, es decir, entre 131 y 327 soles. El pago debía realizarse por la plataforma PIX, muy usada en Brasil para transferencias rápidas. Solo con ese depósito, Anielly aceptaba borrar el chisme.

Incluso, una de las víctimas declaró que su hija terminó sufriendo acoso escolar al verse mencionada en los posts. El comisario del caso advirtió en TV Globo: "Ella nunca dejó de publicar. ¿A cuánta gente se puede destruir con chismes?".

Podría pasar hasta 10 años presa

El daño era cada vez más grande y los vecinos de Conceição de Alagoas decidieron no quedarse de brazos cruzados. Varios empezaron a juntar pruebas, capturas de pantalla y testimonios para presentarlos ante la policía.

Con la información recabada y las constantes publicaciones que no cesaban, las autoridades abrieron una investigación y solicitaron la detención preventiva de la joven. Finalmente, Anielly Sousa Silva fue arrestada y la cuenta que manejaba para difundir los chismes quedó desactivada por la propia red social.

Ahora el caso está en manos de la justicia brasileña. Anielly Sousa Silva podría enfrentar cargos por extorsión, un delito que en Brasil puede enfrentar una condena entre 4 y 10 años de prisión. Hasta el momento, su defensa prefirió no dar declaraciones públicas.

Así, la mujer que creó una red de chismes en su ciudad terminó presa luego de comprobarse que pedía plata por callar embarazos e infidelidades. Ahora, las autoridades serán las encargadas de revisar cada denuncia y definir la pena que le corresponde.