Volcán Kilauea en erupción: Impresionantes fuentes de lava de 150 metros ponen en alerta la isla de Hawái

19/09/2025

El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái (Estados Unidos), registró un nuevo episodio eruptivo con sorprendentes fuentes de lava de 150 metros de alto y la emisión de una columna volcánica de 3 mil metros sobre el nivel del suelo. Así lo informó el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO).

Kilauea erupciona con fuentes de lava gigantes

La actividad volcánica se registró la madrugada de este viernes 19 de septiembre cerca de la 3 y 11 de la madrugada de acuerdo a información vertida por el HVO, dependiente del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El hecho ya es considerado uno de los episodios más destacados en la secuencia eruptiva que empezó en diciembre de 2024.

Además, la actividad del espectáculo natural se mantuvo dentro del cráter Halemaʻumaʻu, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, sin afectar a los aeropuertos comerciales de la isla.

De acuerdo a las autoridades, la erupción comenzó con salpicaduras esporádicas de lava desde el pasado martes 16 de septiembre. Un día después se observó que pequeños flujos de lava desbordaron el respiradero del volcán hawaiano que terminaron por intensificarse este viernes.

En tal sentido, hasta las primeras horas de la mañana las diversas corrientes de lava mantuvieron en alerta a las autoridades en un nivel de vigilancia con código de color naranja para la aviación.

Además, estas autoridades indicaron que la actividad se mantiene confinada dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, pero no causa consecuencias a los aeropuertos comerciales de la isla.

Peligros para la población

Cabe resaltar que el volcan Kilauea ha presentado eventos de erupciones cortas duración desde finales de 2024, principalmente en el cráter Halemaʻumaʻu. La zona de la caldera y alrededores continúa cerrada al público por la inestabilidad del terreno y el riesgo de desprendimientos.

La USGS advirtió que la mayoría de los fragmentos volcánicos caen entre 1 y 2 kilómetros de los respiraderos. Mientras que partículas más finas, como el cabello de Pele, se desplazan hasta 30 kilómetros según el viento.

Esta es la erupción número 31 lo que mantiene al Kilauea como uno de los volcanes más activos del planeta. De otro lado, la USGS ha habilitado transmisiones en vivo y reportes en tiempo real para dar seguimiento a esta actividad volcánica del color ubicado en Hawái.

En líneas generales, el volcán Kilauea registró, este viernes 19 de septiembre, fuentes de lava de 150 metros de alto y la emisión de una columna volcánica de 3 mil metros sobre el nivel del suelo