Bebé sobrevive y es rescatado entre los escombros tras sismos de gran magnitud en Venezuela: "Un guerrero"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de la tragedia que se ha registrado en Venezuela tras los dos sismos de gran magnitud que azotaron su territorio, un bebé sobrevivió y fue rescatado entre los escombros de una estructura que colapsó.

Bebé es hallado con vida tras fuertes terremotos en Venezuela

Como consecuencia de los movimientos telúricos de 7.2 y 7.5 grados que remecieron territorio venezolano diversas historias trágicas de pérdidas humanas se han difundido en diversas redes sociales. Sin embargo, un video lleno de esperanza conmovió a diversos usuarios en el que se evidencia el preciso instante del rescate de un bebé.

De acuerdo a las imágenes se observa al niño siendo socorrido por personas tras encontrarse entre los restos de una infraestructura afectada en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de gran intensidad.

Los primeros reportes señalan que quienes ayudaron al menor fueron aquellos que lograron salvaguardar sus vidas tras el colapso del lugar en el que se encontraban. Por tal motivo al percatarse del niño actuaron de manera inmediata para auxiliarlo y ponerlo a buen recaudo antes de la llegada de los rescatistas especializados.

Cabe señalar que, de acuerdo a información preliminar así como a lo evidenciado en grabaciones, el bebé no sufrió heridas de gravedad y tras momentos de tensión, pese a que se oye escuchar su llanto las personas que lo ayudaron se alegraron al ver que estaba sano.

"Vamos, bebé, vamos, papito, dale, papá, eres un guerrero, qué grandeza de Dios, papá, vente, bebecito, Dios es grande", se oye expresar a uno de los hombres que protegieron al infante.

Los dos terremotos que azotaron a Venezuela

Esta emergencia golpeó el norte de Venezuela con menos de un minuto de diferencia entre los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el primer terremoto ocurrió a las 18:04 horas locales del último martes 23 de junio, mientras que el segundo fue el de mayor intensidad suscitado desde 1900.

De acuerdo a las autoridades, al menos 235 personas han perdido la vida, 4 mil 300 resultaron heridas y 157 se encuentran desaparecidos. Debido a este trágico acontecimiento, la presidenta Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia

Como vemos, en medio de la tragedia sísmica que afectó Venezuela, un emotivo momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales en el que se observa el preciso instante en que un bebé es rescatado por unos hombres tars permanecer entre los escombros de una infraestructura colapsada, un hecho que ha sido catalogado como un milgaro.