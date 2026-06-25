Rusia retorna a los torneos FIFA después de cuatro años de suspensión por la guerra en Ucrania

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Rusia disputará nuevamente una competición organizada por la FIFA. La selección Sub-15 fue autorizada para participar en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15, que se celebrará en Azerbaiyán del 22 al 31 de octubre de 2026.

De esta forma, será la primera vez que un combinado ruso dispute un torneo oficial de la FIFA desde su exclusión de las competiciones internacionales en 2022 a raíz de la guerra desatada en Ucrania.

Rusia regresa a los torneos FIFA

De acuerdo a reportes exclusivos de L'Équipe se ha confirmado que, después de más de cuatro años de ausencia, el país europeo volverá a torneos organizados por la FIFA para competir nuevamente a nivel global.

Tras conocer esta noticia, la comunidad deportiva reacciona con asombro ante esta decisión que marca el fin de una larga espera administrativa. Dicho movimiento representa el primer paso concreto para la reintegración de la federación rusa en el sistema de competencias organizado por el máximo organismo rector del fútbol.

Recordemos que Rusia, anfitriona del Mundial 2018, había quedado fuera de toda competición oficial en 2022, a raíz del estallido del conflicto bélico con Ucrania. Desde ese momento, sus clubes y selecciones quedaron marginadas de cualquier torneo organizado por UEFA o FIFA, y tan solo procedieron a disputar partidos locales o amistosos.

La invitación formal ha sido extendida directamente por las autoridades correspondientes para participar en una competición de categorías menores. Sin duda alguna, la escuadra rusa volverá a torneos de la FIFA bajo una mirada de extrema atención mediática y escrutinio constante por parte de los aficionados de todo el planeta.

El regreso de los equipos rusos al terreno de juego oficial altera los pronósticos y la logística de muchos expertos en la materia. Hay que recordar que, Giani Infantino, había reconocido su apoyo a la inetgración de selecciones de las inferiores rusas como mecanismo de retorno gradual al balompié internacional.

RUSIA VUELVE A LOS TORNEOS FIFA TRAS CUATRO AÑOS DE SUSPENSIÓN 🔙🇷🇺



🏆 Luego de más de cuatro años de ausencia en el escenario internacional por la guerra con Ucrania, la FIFA confirmó la invitación al combinado Sub-15 ruso para participar en la Copa del Mundo de la categoría,... pic.twitter.com/qfTKNsARhb — Diario Olé (@DiarioOle) June 25, 2026

El escenario clave para su retorno: Mundial Sub-15

El escenario clave para este momento histórico ha sido Azerbaiyán durante el próximo mes de octubre de 2026. La selección juvenil rusa ha sido confirmada como invitada especial para el Mundial Sub-15 que se celebrará en tierras azeríes.

Tras concretarse este evento, se valida que Rusia volverá a torneos de la FIFA terminando con el aislamiento deportivo que vivió durante las temporadas recientes.

Como vemos, después de haber quedado fuera de toda competición oficial en 2022 tras desatarse la guerra con Ucrania, Rusia retornará a los torneos organizados por la FIFA.