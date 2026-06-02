Mundial 2026: Selección de Sudáfrica llega a México y se arma polémica al ser recibida con canción "El son de la Negra"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La llegada de la selección de Sudáfrica a México para disputar la Copa Mundial 2026 no pasó desapercibida. El equipo fue recibido en su hotel de concentración en Pachuca con una canción que terminó siendo objeto de polémica.

¿Una elección poco apropiada?

Y es que la interpretación de mariachis elegida no fue otra que la canción "El son de la Negra", un gesto que inicialmente se consideró festivo, pero que rápidamente desató críticas en redes sociales por el título de la canción y su aparente falta de sensibilidad cultural.

Aunque "El son de la Negra" es un tema tradicional de la música mexicana sin connotaciones racistas, varios usuarios cuestionaron que se eligiera precisamente esa pieza para recibir a un equipo africano.

El debate se encendió en plataformas digitales, donde algunos consideraron que el detalle fue inapropiado y poco pensado, mientras otros defendieron la interpretación como parte del folclore nacional y un gesto de bienvenida.

🇲🇽🇿🇦‼️ | La llegada de la selección de Sudáfrica a México desató polémica en redes después de que fuera recibida con mariachis interpretando "El Son de la Negra" en su hotel de concentración en Pachuca. Algunos usuarios calificaron el gesto como inapropiado, mientras otros lo... pic.twitter.com/dB7VBm2paA — UHN Plus — Deportes (@UHN_Deportes) June 2, 2026

Problemas en el viaje

La polémica se sumó a las dificultades que enfrentó Sudáfrica para llegar al país. El plantel dirigido por Hugo Broos sufrió retrasos por inconvenientes con sus visados y recién pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la madrugada de este martes.

Este retraso generó también una ola de críticas en el país africano, ya que resulta fundamental que la selección pueda adaptarse al ambiente del país azteca antes de su esperado duelo frente a México el próximo 11 de junio. Tras el largo viaje, el recibimiento con mariachis buscaba ser un gesto de hospitalidad, aunque terminó generando también otro debate inesperado.

Selección de Sudáfrica

Preparación antes del torneo

Sudáfrica disputará su último amistoso de preparación contra Jamaica este viernes 5 de mayo, buscando ajustar detalles antes de su debut mundialista. En el Grupo A, enfrentará primero a México en el partido inaugural, luego a la República Checa en Atlanta el 18 de junio y finalmente a Corea del Sur en Monterrey el 24 de junio.

El equipo de Hugo Broos llega con expectativas moderadas, pero con toda la intención de dar la sorpresa en un grupo altamente competitivo.

La recepción de Sudáfrica en México deja una doble lectura: por un lado, la intención de mostrar la riqueza cultural del país; por otro, la polémica por el título de la canción elegida, que generó críticas y abrió un debate sobre sensibilidad y contexto. Mientras tanto, el equipo africano se concentra en su preparación y en el reto que supone enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial 2026.