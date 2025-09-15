Owen Cooper hace historia en los Premios Emmy: Se convirtió en el actor más joven en llevarse un galardón

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con tan solo 15 años, Owen Cooper hizo historia al llevarse el premio Emmy al mejor actor de reparto por su destacada interpretación en la miniserie de drama psicológico "Adolescencia". La noche del último domingo 14 de septiembre, el nobel intérprete no solo conquistó al jurado de la 77.ª edición de los Premios Emmy, sino que también dejó en claro que el talento no tiene edad.

Owen Cooper hace historia en los Premios Emmy

El actor británico de 15 años batió el récord que ostentaba Scott Jacoby, que obtuvo un premio Emmy cuando tenía 16 años por su participación en "That Certain Summer", en 1973. Mientras que la ganadora general más joven sigue siendo Roxana Zal por "Algo sobre Amelia", a la edad de 14 años.

Cabe resaltar que, en la categoría de mejor actor secundario, Cooper competía con otros actores consagrados como Javier Bardem, Bill Camp y Peter Sarsgaard.

Owen Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado tras ser sindicado como el presunto autor del asesinato de sus compañeros de clase en la serie "Adolescencia", de Netflix, que mantuvo en vilo al público del streaming con sus cuatro capítulos.

Esta miniserie creada por Stephen Graham y Jack Thorne aborda temáticas como el mundo de los incels (célibes involuntarios), el acoso en el Internet y las redes sociales entre las nuevas generaciones.

El emotivo discurso del actor

Tras ser llamado a recibir su galardón, Owen Cooper sorprendió a todos los asistentes del Peacock Theatre de Los Ángeles con un emotivo discurso.

"Estar aquí es tan surrealista. Sinceramente, cuando empecé estas clases de actuación hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí. Pero creo que esta noche demuestra que puedes conseguir cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada, ahora estoy aquí", manifestó el actor de la serie "Adolescencia".

"Adolescencia" gana seis Emmy

Durante la reciente edición de los Premios Emmy, la ministerie "Adolescencia" se hizo acreedora de un total de seis estatuillas: mejor miniserie, mejor guion, mejor dirección, mejor actor protagonista por Stephen Graham , mejor actriz secundaria para Erin Doherty y mejor actor secundario, este último por Owen Cooper.

