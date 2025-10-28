Venezuela neutralizó avión que voló ilegalmente en su espació aéreo: Aeronave se identificó como "vector hostil"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 28 de octubre el gobierno de Venezuela confirmó la neutralización de un avión que violó su espacio aéreo e ingresó ilegalmente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana indicó que la aeronave fue identificada como un "vector hostil", por lo que activaron los protocolos para su interceptación e inmovilización.

Avión provenía del Caribe

De acuerdo a la FANB, el aeroplano que era un Cessna 310 con siglas XBRED, que partió desde una isla en el Caribe. Según el reporte ofrecido por el comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, al despegar apagó el transponder y suprimió las comunicaciones y se dirigió al sur venezolano, aterrizando en una pista no autorizada en el estado de Apure.

"Al ingresar sin la debida autorización al espacio aéreo nacional, la misma fue detectada por los radares y declaradade inmediato por el sistema de exploración aeroespacial como blanco de interés, procediéndose a la triangulación e interceptación por parte de los medios de defensa aérea y aeronaves militares, identificándola como vector hostil" precisa la publicación.

Según las estadísticas que ofreció el comandante Hernández Lárez, con esto se han inutilizado 21 aviones en lo que va del 2025 y un total de 412 a lo largo de la gestión chavista. Esto forma parte del Plan de Defensa Nacional y en cumplimiento de la Ley de Control para la Defensa Aeroespacial Integral del Espacio Aéreo Venezolano.

"¡No permitiremos la violación de nuestra soberanía nacional, no somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos, no procesamos, ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas!", mencionó.

En contexto de acusación de Estados Unidos

La administración de Donald Trump en la Casa Blanca ha declarado a Nicolás Maduro de liderar una organización narcoterrorista y a Venezuela de ser un punto de partida para drogas que llegan a suelo estadounidense. Por tal motivo, en agostó movilizó a sus tropas al Caribe para atacar presuntas lanchas que transportan estupefacientes.

En su defensa, el mandatario bolivariano anunció la movilización de su milicia a nivel nacional, realizando convocatorias públicas en distintos puntos del país. Mientras tanto, Estados Unidos anunció que la CIA podrá intervenir y la posibilidad de ampliar las operaciones a tierra se consultarán en el Congreso de la nación norteamericana.

