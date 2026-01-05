Venezuela: Denuncian detenciones de periodistas durante la juramentación de Delcy Rodríguez

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos antes de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) difundió un comunicado en el que advirtió que no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria.

El gremio subrayó que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo son derechos humanos fundamentales, no concesiones del poder político.

Señaló que su vulneración sostenida ha debilitado el debate público y privado a la ciudadanía de información veraz y oportuna, indispensable para la participación democrática.

Exigencias concretas

En su declaración, el SNTP exigió la liberación inmediata de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos, el desbloqueo de más de 60 medios censurados en internet, y la garantía de condiciones reales de seguridad para cubrir hechos de interés público sin represalias.

Además, extendió su solidaridad a 180 sindicalistas y trabajadores detenidos, así como a activistas y defensores de derechos humanos privados de libertad, al tiempo que exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas, claras y verificables para restituir derechos fundamentales.

Detenciones durante la jornada

La advertencia del SNTP se confirmó con hechos ocurridos el mismo día. Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la Asamblea Nacional, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías.

Al menos tres comunicadores fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo, donde se les exigió entregar las claves de sus teléfonos.

Los agentes accedieron a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos en la nube, vulnerando la privacidad y el secreto de las fuentes.

El caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, fue emblemático: perdió la custodia de su teléfono por un tiempo mientras los funcionarios salían del lugar donde lo mantenían retenido, antes de liberarlo. El SNTP denunció que estas prácticas configuran un patrón de criminalización del ejercicio periodístico.

Horas más tarde, el sindicato actualizó la cifra: 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos este 5 de enero, once de ellos pertenecientes a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales.

Hasta el cierre del comunicado, cuatro habían sido liberados y diez permanecían detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa.

Las detenciones masivas y los procedimientos de revisión de dispositivos electrónicos evidencian un clima de represión y censura. El SNTP insiste en que sin garantías para la prensa y sin respeto a la privacidad y las fuentes informativas, cualquier intento de transición democrática en Venezuela carece de legitimidad y transparencia.