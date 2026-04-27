Rusia: Vladímir Putin recibe al canciller de Irán en medio de negociaciones paralizadas con EE. UU.

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este lunes 27 de abril en San Petersburgo al canciller de Irán, Abbas Araghchi, en medio de las negociaciones paralizadas que sostiene con Estados Unidos para intentar ponerle fin a la guerra que también involucra a Israel, la cual empezó el pasado 28 de febrero.

Como se recuerda, el último 21 de abril, el mandatario norteamericano, Donald Trump, prorrogó el alto fuego contra el país persa por solicitud de las principales autoridades de Pakistán, ampliando también el bloqueo a los puertos del estrecho de Ormuz, situación que Teherán consideró un "incumplimiento a los acuerdos y compromisos acordados".

Respaldo ruso a intereses iraníes

Durante la reunión de alto nivel sostenida por Putin y Araghchi, el mandatario ruso expresó tu total respaldo hacia los intereses de Irán, así como de otros países de la región para lograr la paz Oriente Medio lo antes posible.

"De nuestra parte, vamos a hacer todo lo que responda a sus intereses, lo que responda a los intereses de todos los pueblos de la región, para que esta paz se logre cuanto antes", afirmó el líder del Kremlin.

Asimismo, se dirigió a la nación iraní, donde destacó su "valentía y heroísmo" en su lucha por su "independencia y su soberanía". Asimismo, por intermedio del canciller iraní, se dirigió al nuevo líder supremo del país, Mojtabá Jameneí, agradeciéndole "sus más sinceras palabras" y deseándole "buena salud y todo lo mejor".

Irán busca fortalecer relaciones bilaterales con sus socios estratégicos

Por su parte, Abbas Araghchi agradeció a Vladímir Putin y a Rusia por su respaldo en el contexto del conflicto armado que sostiene desde hace casi dos meses con la coalición israelí-estadounidense. "Les agradecemos sus posiciones firmes y decididas en apoyo de la República Islámica de Irán", expresó en funcionario iraní.

Del mismo modo, aseveró que en Teherán consideran las relaciones entre ambas naciones como "una asociación estratégica al más alto nivel", añadiendo que se seguirán consolidando "a pesar de todo lo que esté sucediendo".

En la previa, escribió en su cuenta de "X" que el "objetivo" de su visitas oficiales es para "coordinar estrechamente" con sus socios los asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales.

Finalmente, el canciller resaltó la fortaleza de su país, dejando en claro que seguirán en pie de lucha para lograr con sus propósitos: "Irán lo ha soportado todo y seguirá resistiendo en el futuro", sostuvo.